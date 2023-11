Ridracoli, protocollo con il museo Hydra di Terni

È stato firmato nei giorni scorsi a Forlì un protocollo d’intesa tra Romagna Acque (proprietaria di Idro, l’Ecomuseo delle Acque di Ridracoli) e il Museo Hydra di Terni. All’incontro erano presenti il presidente Tonino Bernabè e Piero Lungherini di Romagna Acque, e l’ingegner Francesco Fioretti del Museo Hydra di Terni, collegato alla Cascata delle Marmore. Il protocollo d’intesa segna l’inizio di una partnership che promette di contribuire a plasmare un futuro sostenibile e ricco di opportunità. L’acqua è un elemento di cui risulta fondamentale la gestione, così come il suo ruolo educativo, il suo impatto sul territorio, la salute, lo sport e la cultura e tradizione locale.

Temi che si integrano perfettamente con gli standard educativi Unesco. Il traguardo principale che potrà essere raggiunto grazie a questo protocollo è l’avvio di progetti di confronto e crescita a livello internazionale.

"Per valorizzare congiuntamente i due territori – hanno detto Bernabè e Fioretti – intendiamo scambiare le migliori iniziative turistiche e culturali in un processo di continuo sviluppo. Entrambi gestiamo importanti musei dedicati all’acqua e al suo rapporto col territorio: insieme, presenteremo pacchetti turistici congiunti e progetti di didattica per le scuole".

o.b.