Ridracoli, riparte il turismo in bici

Mentre una bella e corposa cascata sul Bidente caratterizza la terza tracimazione della diga di Ridracoli nei primi mesi del 2025, garantendo così il rifornimento idrico ad un milione di romagnoli per tutta l’estate, sempre a Ridracoli e nel Parco nazionale riparte la stagione turistica. Domani e domenica dalle 10 alle 18 si può salire alla diga vista lago e da domenica 23 marzo (poi tutti i fine settimana) il battello elettrico riprende il largo con una navigazione tra natura e storia.

"Un servizio molto apprezzato e di successo – precisa Massimo Casadei, coordinatore della coop Atlantide – in quanto gli ospiti lo utilizzano per organizzare lunghe escursioni a piedi o in mtb- verso la Lama in particolare e le località più gettonate del Parco nazionale". Prenotazioni: https://shorturl.at/pMk.

Ma da Ridracoli parte anche un ‘Grandioso anello nell’alto Bidente’, il percorso n° 17 della guida ‘In bici nel Parco’ che è stato individuato dal sito ‘Siviaggia.it’ – su dati di Wikiloc (l’app di navigazione outdoor di riferimento per sentieri di montagna, trekking, mtb...) – come uno dei percorsi in mountain bike più apprezzati nel 2024.

"Questo percorso, adatto a tutte le stagioni, si sviluppa esclusivamente su piste forestali – precisano dal Servizio promozione del Parco – in un ampio giro che tocca alcune tra le località più belle del territorio: Ridracoli, Casanova dell’Alpe, La Lama e San Paolo in Alpe, risultando abbastanza impegnativo per lunghezza e dislivello. Il tracciato permette di godere di panorami mozzafiato e di attraversare tratti di foreste secolari, andando a lambire la Riserva Naturale Integrale di Sasso Fratino, inserita dal 2017 tra i siti naturali dell’Unesco, patrimonio dell’Umanità. Si parte dal borgo di Ridracoli, da cui si sale per il Passo del Vinco e si raggiunge il crinale di Casanova dell’Alpe, proseguendo in direzione della storica foresta della Lama, costeggiando poi un tratto della riserva integrale, si raggiunge quindi il bel pianoro di San Paolo in Alpe, da cui si prosegue verso Biserno per ritornare al punto di partenza".

La lunghezza del percorso è di 49.2 km con una durata di 6 ore (4,30 ore con e-bike). La guida ‘In bici nel Parco’, recentemente aggiornata e ristampata, è in vendita presso i Centri Visita del Parco nazionale.

Oscar Bandini