Ridracoli, ritorna la ’Fiera del birracchio’

Viene proposta domani a Ridracoli, dopo circa 70 anni di assenza, la storica ‘Fiera del birracchio’. Il nome deriva dall’espressione di incerta etimologia con cui viene definito il vitello di un anno non ancora castrato. Si svolgeva a Ridracoli, una comunità in cui l’allevamento del bestiame costituiva la principale forma di reddito. La coop Atlantide, che gestisce i servizi turistici alla diga, ha deciso di riportare in auge questa festa in forme diverse rispetto al passato, grazie alla collaborazione con diverse associazioni e il sostegno del Gal L’Altra Romagna.

Il programma prevede alle ore 10,30 la partenza da Idro, l’ecomuseo delle acque, dell’escursione curata da Tour de Bosc nei dintorni di Ridracoli (2 ore - lunghezza 3km - difficoltà facile). Info e prenotazione obbligatoria entro oggi (0543.917912). Pranzo alle 12 a cura dell’Agriturismo il Molino e della cooperativa Fare del Bene. Nel pomeriggio intrattenimento musicale con la Banda Roveroni di Santa Sofia e i giochi di una volta a cura di Tour de Bosc. Alle 16.30 presentazione del libro ‘Storia dell’alluvione del 1939 in Romagna – L’inondazione; le frane; la migrazione degli alluvionati verso l’Agro Pontino’ in compagnia dell’autore Giacomo Mariani d’Altri. Modera l’incontro Oscar Bandini del Carlino. Durante la giornata stand di artigianato e prodotti locali, oltre alla mostra fotografica ad Idro con immagini storiche che illustrano l’evoluzione del territorio di Ridracoli nel corso del Novecento.

"Queste fotografie – precisano i curatori – testimoniano i cambiamenti avvenuti a causa dello spopolamento verificatosi nel dopoguerra. È un’occasione per conoscere meglio la storia locale e comprendere l’impatto che questi eventi hanno avuto sul paesaggio e sulla comunità".