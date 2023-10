Ridracoli torna a puntare sul turismo scolastico

E’ terminata da poco la lunga stagione estiva a Ridracoli, ma Atlantide – che gestisce i servizi turistici alla diga – è già al lavoro sui progetti di educazione ambientale e turismo scolastico che sono proposti alle scuole dell’obbligo e agli istituti superiori puntando al museo diffuso sul territorio che coinvolge non solo la diga ma anche il Parco nazionale, Campigna, Corniolo e Giardino botanico di Valbonella. "Qui in Appennino è possibile approfondire temi come l’acqua, la sua importanza nel nostro pianeta e per l’uomo; il Parco con le sue foreste monumentali diventate Patrimonio naturale dell’Umanità e la convivenza tra la grande opera ingegneristica e la natura a tratti incontaminata che la circonda che testimoniano una grande attenzione da sempre alla sostenibilità. Il museo Idro, dove l’acqua è protagonista – spiegano gli operatori di Atalantide – è il punto di riferimento delle uscite scolastiche. Inaugurato nel 2004 è stato rinnovato nel 2018 e oggi si presenta ancora più interattivo, coinvolgente e ricco di contenuti non solo sull’acqua come risorsa del nostro Pianeta".

A Ridracoli le scuole possono anche organizzare uscite di più giorni e, per godere al meglio dell’ambiente, si possono decidere di integrare le attività didattiche con l’uscita in battello elettrico, la passeggiata verso il rifugio Cà di sopra oppure scegliere percorsi studiati per passare tutto il tempo all’aria aperta mentre, per i più avventurosi c’è la possibilità di provare una escursione in canoa per avere una visuale insolita del lago. Sono numerose e molto articolate le schede didattiche presentate agli istituti che proprio in questi mesi decideranno molte attività da svolgere sia in classe che nel territorio forlivese e romagnolo.

"E’ una bella e importante realtà quella del turismo scolastico per tutta la Val Bidente – conclude il presidente di Romagna Acque Tonino Bernabè –. Dopo gli anni duri del Covid le scuole hanno ripreso ad effettuare gite e uscite didattiche in appennino nel tardo autunno, ma soprattutto da marzo a fine maggio. Arrivano in diga tanti pullman carichi di giovani che scoprono una realtà a loro spesso sconosciuta. Sono con il loro entusiasmo un formidabile passaparola per far conoscere le bellezze dell’Appennino e i servizi che gli operatori privati mettono in campo per soggiorni piacevoli".

Oscar Bandini