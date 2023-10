Ridracoli, visita dell’Autorità di Bacino del Po. Sul piatto i progetti per possibili nuovi invasi

Romagna Acque punta alla costruzione di un nuovo invaso in Appennino per far fronte alle esigenze idropotabili della Romagna e nei giorni scorsi ha ospitato la visita (foto) di una delegazione di dirigenti e funzionari dell’Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po guidata dal segretario Alessandro Bratti. Il presidente Tonino Bernabè e il direttore generale Gian Nicola Scarcella hanno accompagnato gli ospiti prima a una visita della diga e poi ad Idro, l’ecomuseo di Ridracoli, sono stati presentati i progetti legati alla possibile realizzazione di nuovi invasi in Appennino, grazie alla relazione del professor Armando Brath del Dicam dell’Università di Bologna. Si sono apprfonditi i vari possibili scenari a livello nazionale e regionale che potrebbero eventualmente favorire (anche dal punto di vista delle linee di finanziamento) la realizzazione di nuovi invasi o quella di altre opere infrastrutturali strategiche per Romagna Acque, come la terza direttrice o il prolungamento del canale di gronda del Rabbi.

"È stato un incontro molto interessante e proficuo – ha detto il presidente Bernabè –. Lavoriamo ora perché questo primo incontro possa essere seguito da ulteriori concreti approfondimenti al fine di trovare soluzioni adeguate alle necessità di sicurezza idropotabili e ambientali che anche i recenti eventi meteorologici rendono sempre più urgenti". Soddisfatti anche il segretario Alessandro Bratti e il suo staff tecnico: "Ringrazio Romagna Acque per una visita che non è solo una cortesia, ma un incremento di conoscenza diretta delle funzioni e della gestione di una multiutility strategica per l’intera area che tra le molteplici competenze ha quella di mantenere gli equilibri idrici di un’ampia fetta di Romagna anche grazie a Ridracoli. Si è avviato un cammino che ci auguriamo consenta sinergie e permetta all’Autorità di Bacino di sensibilizzare le realtà territoriali sui criteri alla base dei piani strategici e delle scelte sostenibili".

Oscar Bandini