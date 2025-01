Riduzione dei rifiuti: al via la Stoviglioteca

In occasione del pranzo dell’Epifania, che si è tenuto presso l’Area Verde di Fiumana, sono stati utilizzati bicchieri, piatti e posate della ‘Stoviglioteca Comunale’, collocata presso la cucina gestita dalla Pro loco, riscontrando il favore e l’interesse dei partecipanti all’evento. La ‘Stoviglioteca’ nasce con l’idea di ridurre i rifiuti. La migliore forma di tutela dell’ambiente consiste, infatti, nell’evitare di produrre rifiuti all’origine. Questo comportamento si concretizza nel momento in cui, ad esempio, si predilige una borraccia riutilizzabile rispetto all’acquisto di bottiglie di plastica. Nel caso del pranzo dell’Epifania, è stato messo in atto l’uso di stoviglie riutilizzabili al posto di quelle monouso.

Grazie ad un bando di Atersir finalizzato all’erogazione di contributi per iniziative comunali di riduzione della produzione di rifiuti, il Comune di Predappio ha ricevuto 15.300 euro per l’acquisto di un tavolo-armadio in acciaio, di una lavastoviglie con relativi accessori e di stoviglie riutilizzabili (piatti fondi e piani, posate, bicchieri e caraffe). Tutte le attrezzature si trovano nella cucina gestita dalla Pro loco Fiumana. "La riduzione dei rifiuti – precisano il sindaco Roberto Canali e l’assessora al Patrimonio e Servizi ambientali Carla Ravaglia – è il cuore di ogni strategia sostenibile. È importante raccogliere correttamente, usare materiali riciclati o compostabili, ma la scelta più responsabile resta sempre quella di evitare di produrre rifiuti fin dall’inizio. La ‘Stoviglioteca’ ci aiuta a fare proprio questo: ripensare le nostre abitudini per un futuro davvero sostenibile". Essendo un’attrezzatura comunale, sarà usata non solo da Comune e Pro loco, ma anche da tute le associazioni che organizzano feste pubbliche e sociali.

Quinto Cappelli