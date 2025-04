Riecco i giardini della Rocca: "Erano chiusi da 15 anni. Passerà qui anche la ciclabile"

Dopo la restituzione alla città della Rocca di Ravaldino nella primavera del 2024, anche gli storici giardini che circondano la fortezza rinascimentale, simbolo di Forlì, ritrovano il loro antico splendore: ieri la presentazione.

"Nel Quattrocento – spiega Gianluca Rizzo, dirigente del Servizio Infrastrutture e Mobilità – erano l’area verde dove Caterina Sforza coltivava la sua passione per le erbe e l’alchimia. Nell’800 venne adibita a carcere trasformandolo da un paradiso a un inferno per reietti. Nel 1905 fu eretto il serbatoio dell’acquedotto che ancora oggi vediamo, mantenendone la forma originale del torrione, che andò distrutto durante la guerra". I lavori sono stati finanziati con risorse Pnrr per un importo pari a 164.713 euro e hanno riguardato sia la parte più funzionale dei sottoservizi che quella più estetica degli arredi.

Le opere sono state eseguite dall’azienda forlivese Edil Esterni in circa otto mesi: "Quest’area verde – sottolinea Dario Pinzarrone, architetto dell’Unità progettazione – è stata chiusa per oltre 15 anni e insieme alla Soprintendenza abbiamo deciso di riportare i giardini alla conformazione degli anni Trenta. Presentavano una serie di problemi legati all’accumulo di acqua piovana, che rendeva la zona inagibile. Ora sono state rifatte tutta l’impiantistica di pubblica illuminazione e le fognature". Gli interventi hanno coinvolto anche la sostituzione dei chiusini danneggiati; la predisposizione di sistemi di videosorveglianza; l’inserimento dell’impianto di irrigazione; la riqualificazione dei cancelli d’ingresso; nuovi percorsi pedonali in calcestre drenante, giochi per bambini, panchine, cestini e portabiciclette.

"È stato un cantiere complesso che ha coinvolto diversi servizi comunali, tra cui anche il Verde e la Cultura – sottolinea Vittorio Cicognani, assessore ai Lavori pubblici –. L’ultimo punto da realizzare è la continuazione della pista ciclabile di viale Corridoni, che passerà all’interno dell’area verde per poi riconnettersi con quella di viale Salinatore".

Il sindaco Gian Luca Zattini ne ha approfittato per rispondere agli attacchi sollevati dall’opposizione sull’inefficienza dell’Amministrazione nella gestione dei luoghi di cultura della città. "Assisto a polemiche da chi ha chiuso quello che non era possibile chiudere. Adesso sono diventati improvvisamente bravi ed efficienti – critica il primo cittadino –. Credo che lo stato di abbandono in cui versava da decenni la Rocca abbia rappresentato un insulto alla città. Questo intervento fa parte delle opere dedicate al centro storico, perché lo si rivitalizza anche attraverso il bello".

Infine, Zattini ha voluto commemorare Giovanni Milanesi, tecnico del Comune che faceva parte della squadra che ha lavorato per riportare in vita la Fortezza, recentemente scomparso: "Una persona straordinaria, che ricordiamo con affetto perché ha dato tanto alla nostra comunità".

L’apertura e la chiusura dei giardini della Rocca sarà garantita – per un periodo iniziale di circa 30 giorni – dagli assistenti civici, a cui si affiancheranno le attività di pattugliamento dell’Unità antidegrado della Polizia Locale. I cittadini potranno accedere all’area dall’ingresso di via Giovanni dalle Bande Nere e di corso Diaz angolo via della Rocca, dalle ore 8 fino a poco prima del tramonto.