Riecco i salotti di Confedilizia Oggi c’è Simona Palo

Riprendono i ’salotti informativi’ di Confedilizia Forlì-Cesena, e scattano così una serie di iniziative programmate per celebrare, nel 2023, il 90° di fondazione dell’associazione a livello romagnolo. Oggi alle 18 alla sede di via Giorgina Saffi 9, è in programma l’incontro con l’autrice forlivese, Simona Palo, che presenterà i suoi libri ’Forlì ad opera d’arte’ e ’Il sogno di Aurora’. L’incontro pubblico, aperto alla partecipazione della cittadinanza, sarà introdotto da Carlo Caselli, presidente provinciale.