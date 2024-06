Riecco il Birrandello: ospiti Piotta, i Meganoidi e Pau dei Negrita

Torna, con la decima edizione, il Birrandello, la festa che la frazione di Roncadello dedica alla bionda bevanda. Il popolare evento ritorna alle origini, ovvero la collocazione a giugno dopo gli slittamenti a settembre (lo scorso anno) causa alluvione e gli annullamenti negli anni della pandemia da Covid-19.

Si parte questa sera, come sempre, all’interno del parco del polisportivo Cimatti, in via Pasqualini. Sarà attivo un servizio di navetta gratuito (nelle serate di venerdì e sabato) dalle 19.30 alle 2 con il Birrabus che partirà da piazzale della Vittoria, farà sosta in stazione, per poi proseguire verso il polisportivo.

A Roncadello il parcheggio sarà gratuito, così come l’ingresso alla festa, che si svolgerà anche in caso di maltempo.

La protagonista ovviamente sarà la birra: direttamente da Monaco di Baviera, una delle ‘Sei Sorelle’ che vengono servite all’Oktoberfest, la birra Hacker-Pschorr. Poi gli stand gastronomici, con stinco, hot dog, l’immancabile piadina romagnola, rigorosamente fatta a mano, e gli arrosticini abruzzesi.

Sul palco si parte col botto: direttamente da Roma questa sera ci sarà Piotta, pseudonimo di Tommaso Zanello. Il rapper romano salirà sul palco con i suoi grandi successi, tra cui il celebre ‘Supercafone’. A seguire, dj set con Dj Fonzie. Doman sera invece sarà la volta delle band a km zero: prima ‘Le medie’, poi gli ‘Antipop’ e, per chiudere, i ‘1994’. Tutti e tre i gruppi sono forlivesi. Venerdì 7 ad aprire la serata toccherà ai ‘Manleva’, poi il concerto dei ‘Meganoidi’ (foto) e, a chiudere, dj set con Pau, voce del famosissimo gruppo ‘Negrita’. Sabato 8 in scena i gruppi cesenati a chiudere la festa: aprono i ‘The Urgonauts’ e chiudono i ‘Lennon Kelly’.

