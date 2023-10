Riecco la Notte del Cialtrone: risate, musica e solidarietà

Dopo il successo ottenuto nella passata stagione con sold out tutte le sere, riparte da domani ‘Cialtronight – La notte del Cialtrone’, un’idea di Andrea Vasumi e prodotta assieme al Teatro delle Forchette. Gli spettacoli, in totale 7, saranno a cadenza mensile e presentati al Naima Club, di via Somalia. Al cast fisso composto dai comici Enrico Zambianchi, Lorenzo Lanzoni, Marco Dondarini e Davide Dalfiume, dagli autori Manuel Nipote e Carlo Negri e dalle coreografie dei momenti musicali composte dal New Dance Studio, si aggiungeranno la giovanissima cantante Matilde Montanari, reduce da successi in concorsi canori nazionali ed esteri, edil duo comicomusicale de I Masa che, ospiti di Cialtronight nella scorsa stagione, si sono innamorati dello spettacolo e diventeranno una presenza fissa. "Ovviamente ci saranno ospiti comici importanti, momenti dedicati alla presentazione di libri e altri dedicati alla solidarietà – conclude Vasumi – perché siamo Cialtroni ma abbiamo un cuore grande così!". Le altre date sono: 16 novembre e 14 dicembre, poi 18 gennaio, 15 febbraio, 14 marzo e 18 aprile. Biglietto: 18 euro, ridotto 16. Per info e prenotazioni: 0543.1713530, 347.9458012 o 339.7097953.

r.r.