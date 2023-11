Riecco l’ambulatorio. Era sommerso di fango: ora i Romiti ritrovano la ‘casa’ dei medici

Verrà inaugurato, domani alle 11, il nuovo ambulatorio del Nucleo di Cure Primarie 1 in viale Bologna ai civici 69 e 71, uno spazio che era stato gravemente danneggiato dall’alluvione di maggio. Sarà un segnale concreto di ripartenza dopo il disastro: nei momenti più critici, infatti, il quartiere era rimasto privo di alcuni servizi fondamentali tra cui questo, tanto che l’ambulatorio era stato trasferito al palasport Villa Romiti.

"È con grande soddisfazione – spiega Francesco Sintoni, direttore del Distretto di Forlì – che presentiamo alla cittadinanza i rinnovati locali del Nucleo di Cure Primarie 1. Durante l’alluvione è emersa ancora di più l’esigenza di presìdi di comunità integrati, capaci di accogliere la maggior parte dei bisogni della popolazione di riferimento, siano essi di tipo sanitario che sociale. Da quei traumatici accadimenti nasce ora un Nucleo ampliato negli spazi e nei servizi che sarà in grado di erogare, aggregando l’attività psicologica e di assistenza sociale. Un ringraziamento speciale va al Comune, al comitato del quartiere Romiti, alla farmacia Mainetti e il dipartimento di Cure Primarie della nostra azienda sanitaria".

La nuova sede verrà intitolata al medico Mario Bartoli, che nella comunità del quartiere Romiti ha rappresentato un ideale di cura e medicina di famiglia; durante l’inaugurazione, aperta a tutti, verranno illustrati anche i progetti per il nucleo e le novità legate alla riapertura. "Il dottor Bartoli – sottolinea Stefano Valmori, coordinatore del Comitato di quartiere Romiti – è stato un esempio di grande impegno al servizio dei cittadini con particolare attenzione alle persone più deboli e bisognose. In particolare, ricordiamo la premura e la competenza con le quali ha seguito molti pazienti nel percorso delle loro malattie, stando vicino con il suo essere più che medico, padre, fratello e amico. Era un punto di riferimento e così, con tanta passione, studio e determinazione è arrivato in punta di piedi e giorno dopo giorno ha portato a sé la comunità dei Romiti, aiutando e impegnandosi per tutti i suoi concittadini".

Anche Brunella Biguzzi, medico di famiglia, ricorda il dottor Bartoli come un "uomo con una conoscenza medica straordinaria ma anche dotato di una profonda sensibilità. Un esempio per tutti noi".

È possibile contattare il nucleo di Cure Primarie 1 al numero 0543.733921. L’ambulatorio è aperto il lunedì, martedì e giovedì dalle 8 alle 13 e dalle 15 alle 20; il mercoledì dalle 8 alle 19 e il venerdì dalle 8 alle 18 (ma la segreteria risponde fino alle 14).