Riecco le Feste dell’Unità. E arrivano Bonaccini e Allegni

Con il mese di aprile riparte la stagione delle Feste dell’Unità del Partito Democratico forlivese. La prima in programma è la Festa di primavera del Pd Cervese che si svolgerà al Circolo Villa Rotta (via Brasini 15, Forlì) oggi e domani, con due giorni di politica, buon cibo e musica.

Si parte questa sera alle 19, con ‘Le sfide del futuro. Le politiche del Pd’ insieme all’eurodeputato Stefano Bonaccini e all’assessora regionale Gessica Allegni, dopo i saluti della segretaria di circolo, Loretta Prati. A seguire cena.

Domani, alle 12, incontro con il segretario territoriale, Enrico Monti, e con i consiglieri regionali, Valentina Ancarani e Daniele Valbonesi. A seguire pranzo e un pomeriggio di musica insieme a Sofia & Ale.

"Le Feste dell’Unità sono da sempre una straordinaria occasione per il Pd di stare in mezzo alle persone, grazie al prezioso lavoro delle volontarie e volontari che ringrazio di cuore – afferma il segretario territoriale, Enrico Monti –. Con questa Festa di primavera partiamo in anticipo con il confronto politico e le occasioni conviviali, per proseguire fino a fine estate su tutto il territorio".

Per informazioni e prenotazioni si può chiamare il numero 329 5959242 o scrivere ad organizzazione@pdforli.it.