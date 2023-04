Riecco San Mercuriale Il vescovo: "La basilica non sarà un museo"

di Alessandro Rondoni

Con una solenne processione partita dalla chiesa del Carmine, il vescovo Livio Corazza è entrato con centinaia di fedeli dalla porta centrale della basilica di piazza Saffi, riaprendo così San Mercuriale dopo sei mesi di chiusura per i lavori di restauro. "Non posso trascurare il punto di partenza e di arrivo della nostra processione: le chiese aperte del Carmine e di San Mercuriale. Stiamo riparando e ristrutturando tante chiese in questi anni. È un atto dovuto alla bellezza e alla memoria di chi ce le ha donate. Sono costate tanti sacrifici per il popolo di Dio".

Con queste parole il vescovo si è poi rivolto ai fedeli che hanno partecipato alla messa nella basilica: dopo il concerto di venerdì, la domenica delle Palme è stata la prima riapertura al culto e alle visite (i lavori alla pavimentazione interna erano iniziati il 3 ottobre). "Le chiese – ha puntualizzato il vescovo – non sono un museo, non sono aule per concerti, anche se la bellezza di un concerto riempie la chiesa. Le chiese sono fatte per essere riempite di fedeli che pregano insieme Dio, come facciamo quest’oggi, cari fratelli e sorelle. Chiese aperte e chiese vive, questo è il nostro desiderio!".

Prima della messa mons. Corazza aveva benedetto i rami di ulivo nella chiesa del Carmine, in corso Mazzini (a sua volta recentemente ristrutturata), e guidato la processione fino alla basilica dedicata al primo vescovo di Forlì. Vescovo e fedeli sono entrati accompagnati dalle solenni note musicali dell’organo e dagli sguardi curiosi di quanti in piazza si aggiravano fra le bancarelle del mercato. E proprio sulla processione, segno di "questa domenica speciale" unitamente alle palme che aprono la Settimana santa in vista della Pasqua, ha aggiunto: "Insieme abbiamo iniziato e insieme continuiamo a camminare. Siamo sulla stessa barca, ci ricordava papa Francesco tre anni fa e ce lo ricordano tuttora anche i ragazzi che hanno allestito una bella e significativa mostra in Episcopio con lo stesso titolo. Camminare insieme è la sfida di sempre e anche di oggi".

Alla liturgia – concelebrata dal parroco dell’Unità pastorale del centro storico, don Nino Nicotra, da don Guy Roland Kone e da altri sacerdoti e diaconi – erano presenti autorità civili e militari, fra cui il sindaco di Forlì Gian Luca Zattini, gli assessori Paola Casara, Vittorio Cicognani e Barbara Rossi, la deputata Rosaria Tassinari, religiosi e scout. Al termine è intervenuto il parroco, don Nicotra: "San Mercuriale è un luogo caro ai forlivesi che riapre dopo un restauro non appariscente ma frutto di un’opera certosina". E dopo aver ringraziato l’architetto Emanuele Ciani, l’impresa Zambelli, l’équipe dei restauratori e anche il suo predecessore don Enrico Casadio ("che per questa basilica ha profuso tante energie"), il sacerdote ha anche ricordato che "ci sono ancora i lavori per la messa in sicurezza del campanile, che speriamo di ultimare entro giugno". I lavori, ha poi puntualizzato il parroco, "sono costati 370mila euro, di cui 230mila provenienti dall’8x1000 e 102mila dalla Fondazione Carisp. Ne mancano ancora 39mila, che sono a carico della nostra parrocchia. Lancio, perciò, un appello, chiedendo a chi può di contribuire". È intervenuto poi anche il sindaco ribadendo che "questa chiesa è uno dei simboli della nostra città".

Il vescovo, infine, ha sottolineato: "Ogni nostra vita è come la Settimana santa: inizia con la gioia degli ulivi, prosegue con la complessità della vita, attraversa il momento drammatico della morte, ma si conclude con la gioia pasquale per una vita eterna in Dio. Noi siamo ancora più importanti delle chiese di pietre, noi siamo la Chiesa, fatta di pietre vive".