Riecco San Mercuriale "Pavimenti ripuliti e nuove prospettive per il campanile"

di Gianni Bonali

L’abbazia di San Mercuriale, la secolare basilica di Piazza Saffi, riapre il 2 aprile, domenica delle Palme, a sei mesi dall’inizio dei lavori per il risanamento conservativo della pavimentazione dell’aula della chiesa e dell’intervento del campanile. I fedeli, i cittadini e i turisti potranno così riprendere possesso del monumento forlivese più iconico della città. Un impegno economico di 371mila euro, di cui oltre 127mila per l’aula della chiesa consegnata ieri e oltre 243mila per l’interno del campanile con i lavori in corso che termineranno entro i primi di giugno. La spesa è stata sostenuta per 230mila euro dalla Conferenza episcopale italiana con 8 per mille e per 102mila euro dalla Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì. Il restante, 39mila euro, è a carico della basilica, con la Diocesi che chiede ai fedeli e ai cittadini che apprezzano il monumento un aiuto concreto per sostenere l’onere della spesa.

In realtà un’anteprima della nuova basilica restaurata si potrà vedere già venerdì alle 21 quando l’abbazia di S. Mercuriale accoglierà lo ’Stabat Mater’ di Gioacchino Rossini nel tradizionale concerto di Pasqua, diretto dal maestro Paolo Olmi

"Domenica prossima festeggeremo tutti insieme – spiega il Vescovo Livio Corazza – sia la domenica delle Palme che l’apertura della chiesa restaurata. Sarà un momento bello ed emozionante di fede e gioia e ringrazio tutte le maestranze che hanno partecipato ai lavori di restauro e coloro che hanno sostenuto le spese di intervento". Il 2 aprile si svolgerà la processione presieduta dal Vescovo, con il corteo che partirà alle 10.15 dalla chiesa del Carmine per giungere a San Mercuriale.

I primi di giugno la diocesi e il Comune di Forlì contano di rendere accessibile, in sicurezza, anche lo storico campanile della basilica, che sarà aperto alle visite, con una vista mozzafiato sulla città.

"L’intervento tecnico sulla pavimentazione – afferma Emanuele Ciani, direttore dei lavori di restauro – si è basato su diverse operazioni di risanamento conservativo in ’battuto alla romagnola’. Abbiamo proceduto ad una pulizia preliminare accurata delle superfici con apposito macchinario e a mano con acqua e specifici prodotti detergenti, affrontando il tema dell’umidità e la questione delle fessurazioni". Si è trattato di un restauro teso alla valorizzazione del pavimento, senza alterarne la storia, condotto in accordo con la Soprintendenza, anche perché sul pavimento è scritta la vita dell’abbazia, come su una carta geografica.

Soddisfatto il parroco don Nino Nicotra che ha ringraziato il suo predecessore don Enrico Casadio e che ha parlato di S. Mercuriale come "di un luogo importante per la comunità, un’oasi per chi è alla ricerca di un momento di raccoglimento". L’economo della Diocesi Claudio Leonessi ha sottolineato come, per i privati interessati, sia possibile fare un’offerta detraibile in dichiarazione dei redditi con bonifico alla parrocchia, mentre Claudio Giannelli, direttore dei beni culturali della Diocesi, ha assicurato interventi anche per altri edifici religiosi del territorio.