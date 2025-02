Riecco ‘Un problema di genere’: ospiti Irene Grandi e Galimberti

È già definito il programma della seconda edizione della rassegna ‘Un problema di genere’ promosso dal Comune di Santa Sofia in collaborazione con l’associazione DaiDeJazz, Monnalisa Collettivo, Os-servo e Spazio Caracol. Cinque gli appuntamenti per questo viaggio di cultura, musica, incontri e racconti con ospiti come Irene Grandi e Umberto Galimberti. Si apre sabato 8 marzo con la proiezione al Teatro Mentore dei film ‘Persepolis (9,30) e ‘Vermiglio’ (20.45), mentre domenica 9, al Parco della Resistenza, trekking urbano alle 9,45 con Os-servo: ‘Io lichene. L’individuo non esiste’. Venerdì 14 al Teatro Mentore concerto alle 21,15 di Irene Grandi ‘Fiera di me tour’.

Un gradito ritorno quello della cantautrice toscana che, dopo aver lanciato il suo nuovo singolo ‘Universo’, firmato da Francesco Bianconi dei Baustelle, ha scelto di tornare nuovamente dal vivo dallo scorso autunno nella cornice dei teatri italiani con uno spettacolo molto apprezzato. Ingresso: 30 euro e 25 euro per soci DaiDeJazz, scuole di musica, under 20 e Corpo bandistico Roveroni. Ticket online: https://bitly.cx/QdZ6.

Domenica 16 alle 16,30 alla Galleria d’arte contemporanea Stoppioni talk ‘Sono cose da uomini. Un dialogo sulla mascolinità’ a cura di Monnalisa Collettivo Osservatorio maschile (Claudio Nader) e Spazio Caracol (V.R. Mackenzie).

Chiusura della rassegna mercoledì 19 marzo alle 20,45 al Teatro Mentore con il filosofo Umberto Galimberti che affronterà ‘La questione dell’identità’. Biglietti: intero 15 euro, ridotto 10 (soci Dai De Jazz, personale scolastico I.C. Santa Sofia) e gratuito under 20. Ticket online https://bitly.cx/WG8rK.

o.b.