Riecco Vernice Art Fair fra conferme e novità

Vernice Art Fair, l’attesa e più longeva fiera d’arte della Romagna si terrà in via Punta di Ferro 2, da domani a domenica. Giunta alla 21ª edizione, anche quest’anno Vernice presenta un ampio programma di eventi proposti da singoli artisti e da varie associazioni. La formula vincente è la notevole visibilità degli artisti presenti, non solo a livello locale, ma anche nazionale e talora internazionale.

Fra le novità di quest’anno vanno ricordati innanzitutto ‘Post tenebras lux’, installazione a quattro mani realizzata da Peter Hide 311065 e da Isabella Rigamonti, e all’ingresso della mostra uno spazio con banconote accartocciate e ai lati un grande cielo; quindi la mostra ‘Transition’ di Elham M. Aghili, curata da Oscar Dominguez: l’opera si interroga su che cosa oggi si percepisce come natura. Sempre Dominguez presenta lo stand 4x4 con opere di quattro giovani promettenti: Andrea Aiello, Chiara Marchesi, Irene Rovani, Elizaveta Sineva.

Una presenza consolidata a Vernice Art Fair è Ignazio Fresu ,che presenta l’installazione ‘De rerum’, composta da una ventina di torsi maschili e femminili in resina alti circa un metro. Anche quest’anno sarà presente poi l’Associazione Graffio 3 con Claudio Irmi, Giampiero Maldini e Luciano Medri che hanno coinvolto numerose scuole primarie e secondario in un concorso d’arte dal titolo ‘Viva i nonni’ (In Italia ci sono 5 appartenenti alal terza età per ogni bambino, secondo i dati Istat), concorso in cui i ragazzi devono creare un elaborato su un racconto particolarmente stimolante. Non manca poi la mostra ‘Omaggio a Mario Bertozzi’ con la presenza di 31 artisti.

Torna poi quest’anno ‘Arte per la Nave’, l’asta di beneficenza di numerosi artisti , il cui ricavato verrà donato al Fondo Aiuti allo Studio Don Lino Andrini. Anche in questa edizione si terrà il dialogo tra le Accademie d’arte sul tema ‘Natura e Artificio: il futuro del Pianeta’. Gli artisti invitati interpreteranno in modo personale questo tema e i quattro migliori artisti selezionati avranno un loro stand nella prossima edizione di Vernice.

Le Accademie di Belle Arti coinvolte quest’anno sono quelle di Bologna, Ravenna, Verona e Firenze. Altro evento sarà la performance ‘Con_tatto’ organizzata dal gruppo Anime senza voce’. Uno spazio di sapore artistico internazionale sarà Euroexpoart organizzato da Giorgio Bertozzi e Ferdan Yusufi con artisti italiani e altri provenienti da 25 nazioni.

All’interno di Vernice, domenica alle ore 11 verrà presentato il libro di Alessio Atzeni dal titolo ‘I segreti nascosti nelle opere d’arte’. Sempre domenica, alle ore 16, è prevista la performance coinvolgente di Saina Baekhtiyar per esplorare l’ignoto. Sempre attesissimo è il concorso Coinè per l’Arte, alla sua 21ª edizione, con una partecipazione assai numerosa: verranno premiati , domenica, i tre vincitori del Premio e un altro riconoscimento sarà decretato dalla stampa. Non mancheranno infine a Vernice i Paperi di Stefano e Marina Silvestroni che, per l’occasione e su suggerimento di Papero Manzoni, hanno realizzato 100 barattoli di Fango Artista.

‘La Fiera di Vernice Art Fair– ha sottolineato alla presentazione il vicesindaco Daniele Mezzacapo – è un percorso di 21 anni di successo non solo a livello artistico, ma anche economico. Ci auguriamo che questa manifestazione prosegua e che diventi sempre più ampia".

L’inaugurazione si terrà domani alle ore 17.30 alla presenza dell’assessore comunale alla cultura Valerio Melandri. Questi gli orari di apertura: domani 16.30-19.30; sabato e domenica 10-19.30. Biglietto unico a 8 euro.