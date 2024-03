Rifacimento della pesa pubblica

Da qualche settimana chi transita lungo viale Marconi a Terra del Sole non può ignorare le alte transenne metalliche che inibiscono l’accesso alla pesa pubblica, ubicata ai piedi delle mura medicee nella parte che volge a Firenze. Un’infrastruttura che, determinando il peso dei camion e dei veicoli di grandi dimensioni, assolve un servizio fondamentale per l’autotrasporto locale, soprattutto per quello collegato all’economia agricola. Particolarmente datata e usurata, nell’autunno dello scorso anno la pesa si è danneggiata irreparabilmente. Ad accelerare il cedimento della struttura interrata, con la conseguente rovina della parte meccanica, hanno forse contribuito gli eventi calamitosi dell’alluvione e del sisma. Sono attualmente in corso i lavori di rifacimento della nuova vasca e del nuovo sistema di pesatura digitale, tecnologicamente aggiornato, finanziati dal Comune con un esborso di circa 30mila euro. "Di fronte all’imprevisto cedimento della struttura – spiega il sindaco di Castrocaro Terme e Terra del Sole, Francesco Billi –, l’Amministrazione ha deciso di dare una risposta tempestiva per non privare l’imprenditoria locale di questo importante riferimento. Essendo riusciti a gestire il cantiere in pochi mesi, prevediamo di restituire la pesa funzionante entro fine marzo".