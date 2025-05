Rifiuti, Civitella al top. E Forlì miglior capoluogo

Sono ben 11 i Comuni, su 13 totali del comprensorio, che sono stati premiati perché virtuosi per il basso conferimento di rifiuti indifferenziati per ogni abitante. Si sono svolte a Bologna le premiazioni di ‘Sotto il muro dei 100 chili’, 11ª edizione di un’iniziativa promossa dalla Rete Rifiuti Zero e dai Comuni Rifiuti Zero dell’Emilia Romagna.

Tra i comuni che hanno prodotto appunto meno di cento chili, al primo posto in regione c’è Civitella: appena 85 per residente. Nella stessa categoria, Forlimpopoli è quarta (93). Anche Forlì si è aggiudicata un primato: con 136 chili, è al primo posto tra i capoluoghi a livello regionale. "Siamo molto orgogliosi di questo primo posto – evidenzia l’assessore all’ambiente di Forlì, Giuseppe Petetta –. La consapevolezza di essere i migliori in tutta l’Emilia Romagna in termini di minor quantità di rifiuto indifferenziato ci stimola a proseguire lungo questa strada, che è quella della sostenibilità e della promozione di un diffuso senso civico. Simili traguardi, infatti, sono il frutto di un contributo collettivo e di un gioco di squadra che vede come primi protagonisti i nostri cittadini".

Una seconda fascia è quella dei paesi che, pur al di sopra dei 100 chili, stanno sotto i 150. In questa graduatoria Predappio è seconda in regione con 103 chili di rifiuti indifferenziati per residente. Ecco i numeri degli altri forlivesi: Castrocaro Terme e Terra del Sole (107), Dovadola (108), Galeata (111), Modigliana (117), Portico e San Benedetto (128), Meldola (134) e Bertinoro (136).

"È con grande soddisfazione che condivido i risultati ottenuti dal nostro sistema di gestione dei rifiuti – sottolinea Filippo Santolini, assessore a Meldola e presidente del coordinamento dei 13 Comuni soci di Alea Ambiente –. Questo risultato testimonia l’impegno dei cittadini così come delle amministrazioni, nel promuovere pratiche di raccolta differenziata e di tutela ambientale. Continueremo a lavorare con determinazione per migliorare ulteriormente questi dati e per contribuire a un territorio più sostenibile e rispettoso dell’ambiente".

Grazie a questi risultati, Alea Ambiente ha ottenuto il terzo posto tra i gestori del servizio a livello regionale. "Questi riconoscimenti – commenta la presidente di Alea Ambiente, Simona Buda – sono frutto delle scelte lungimiranti fatte dalle amministrazioni e soprattutto dalla disponibilità dei cittadini a cambiare le loro abitudini per rispettare maggiormente l’ambiente. Continueremo a lavorare con impegno per migliorare le nostre pratiche e promuovere una cultura del riciclo e della tutela del territorio sempre più virtuosa".

Matteo Bondi