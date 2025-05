Rifiuti e cantieri nel mirino: "Alea, commissione urgente. Viale Italia, ora si acceleri"

Due i fronti polemici aperti dal Partito Democratico contro l’amministrazione comunale: Alea Ambiente, con la richiesta di un confronto in consiglio comunale, e i lavori su viale Italia, con la raccomandazione di porre maggiore attenzione sui lavori ancora da svolgere sulle rotatorie all’incrocio con via del Portonaccio.

"A fronte dei gravi disservizi che si stanno protraendo da settimane – si legge in una nota stampa dei Dem –, delle comunicazioni contraddittorie e del silenzio sul tema da parte dell’amministrazione comunale, il Gruppo Consiliare del Partito Democratico ha chiesto la convocazione urgente della I commissione, affinché i dirigenti di Alea possano chiarire cosa sta succedendo".

L’elenco dei problemi in capo alla società in house di gestione dei rifiuti sembrerebbe essere ampio, a partire dalla qualità e dall’accessibilità dei servizi, il ritiro dei rifiuti, ma anche la consegna ai centri di raccolta, per finire con l’assenza di un bilancio di previsione per il 2025, senza dimenticare gli aspetti relativi al personale e il piano di sviluppo industriale.

"Alea è una società controllata al 100% da Livia Tellus, holding Romagnola della quale il comune di Forlì detiene il 78% del capitale sociale e, quindi, di fatto, il controllo assoluto – spiegano i democratici –. Dal 2021 la presidente di Alea Ambiente è Simona Buda, candidata con la Lega alle scorse elezioni regionali. Per questi motivi è l’amministrazione Zattini a dover rispondere dell’andamento di questa società partecipata, che fino a pochi anni fa ritirava regolarmente i rifiuti ed aveva un bilancio positivo, ma ultimamente ha visto restringersi i margini e peggiorare sensibilmente il servizio, fino ad arrivare al punto che il bilancio non viene nemmeno presentato". Da qui la richiesta di un urgente approfondimento in seno al consiglio comunale.

Sull’altro fronte i democratici ricordano come a fine aprile sulla stampa fossero state segnalate le criticità sulla nuova pista ciclabile di via del Portonaccio e sulle rotonde "killer" di viale Italia. Tra queste veniva sottolineata anche la pericolosità dell’attraversamento pedonale tra via Battuti Rossi e via Forlanini: a cinque mesi dalla sua costruzione l’attraversamento era ancora privo dei parapedonali e di illuminazione così che un residente della zona era caduto riportando la frattura della rotula.

"Con grande sorpresa dei residenti – riportano di consiglieri dem –, considerato anche il periodo festivo, alle 10 di giovedì 1° maggio, solerti operai hanno provveduto a installare le barriere parapedonali così che a fine mattinata l’attraversamento appariva perfettamente e finalmente a norma. Ci fa piacere che la nostra pubblica sollecitazione abbia portato l’amministrazione a realizzare, nel breve volgere di qualche giorno, un intervento atteso da ben cinque mesi, anche se ancora meglio sarebbe stato fare i lavori bene fin dall’inizio".

I consiglieri comunali del Partito Democratico chiedono infine che siano sistemate anche le altre criticità rilevate nella stessa zona di viale Italia "possibilmente senza attendere altri mesi di disagi per i cittadini".

