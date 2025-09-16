Rifiuti elettronici. Alea, campagna al via. Ecco come smaltirli

"Lascialo qui, se lo merita!" è lo slogan della nuova campagna di sensibilizzazione lanciata da Alea Ambiente sulla corretta gestione dei rifiuti elettronici. Conferire i cosiddetti Raee, cioè frigoriferi, computer, smartphone, asciugacapelli, robot da cucina, ma anche sigarette elettroniche, cavi di alimentazione, cuffie o auricolari, non è solo un gesto di responsabilità ambientale, ma anche un’opportunità per recuperare risorse preziose. Infatti gli apparecchi elettronici contengono materie prime strategiche come rame, alluminio, oro, argento e terre rare, fondamentali per la produzione di nuovi dispositivi tecnologici. Lo slogan, dal tono ironico, gioca sul legame ‘affettivo’ che spesso abbiamo con i nostri dispositivi elettronici, con un’immagine simbolo che ritrae un tablet con lo schermo rotto (‘Siete stati a letto insieme ogni sera, ma adesso non si accende più. Lascialo qui #Selomerita’).

La campagna sarà promossa su tutti i canali, dal cartaceo ai social. Sul canale Instagram della società, oggi alle 16, il direttore Gianluca Tapparini terrà una diretta live per presentare la campagna di sensibilizzazione e i servizi presenti sul territorio per il riciclo dei Raee. I cittadini, attualmente, possono conferire gratuitamente i propri apparecchi elettronici presso uno degli EcoCentri presenti sul territorio oppure nel nuovo contenitore presente presso la sede di Forlì di Alea, apribile con tessera sanitaria.

"Questo progetto rappresenta un passo fondamentale verso un futuro più sostenibile – spiega il direttore di Alea Ambiente, Gianluca Tapparini –. Nel 2024, sono state conferite attraverso i nostri punti di raccolta 830 tonnellate di Raee". Grande attenzione viene rivolta anche al mondo della scuola: il progetto coinvolgerà gli istituti superiori con attività didattiche, incontri informativi, laboratori pratici e attività creative per spiegare agli studenti l’importanza del riciclo dei Raee e stimolare una riflessione sulla tecnologia come risorsa da non sprecare. Nelle scuole aderenti al progetto saranno posizionati contenitori dedicati per la raccolta differenziata dei cosiddetti MicroRaee, come smartphone, chiavette Usb, alimentatori, caricabatterie, spazzolini elettrici, sigarette elettroniche.

"Coinvolgere gli studenti in questa campagna di raccolta è un’opportunità unica per sensibilizzarli sull’importanza di un comportamento consapevole nei confronti dei rifiuti elettronici – sottolinea Simona Buda, presidente di Alea Ambiente –. Educare i giovani a gestire correttamente i Raee significa costruire una generazione più informata e impegnata nella tutela del nostro pianeta, creando una mentalità responsabile che può fare la differenza nel lungo termine. Un passo cruciale verso un futuro più responsabile".

ma. bo.