Rifiuti, per il terzo anno le tariffe non aumentano

Non cresce la tariffa rifiuti. I 13 Comuni soci di Alea Ambiente hanno deciso di non innalzare la quota 2023 per tutte le utenze. È il 3° anno consecutivo in cui la tariffa resta invariata, contrariamente a quanto avvenuto per luce o gas che hanno registrato incrementi già da febbraio 2022. "È stata una decisione unanime in favore di famiglie e imprese – dice Filippo Santolini, presidente del Coordinamento soci Alea Ambiente – che da oltre un anno devono fare i conti con continui rincari che gravano in maniera insostenibile sulle tasche dei cittadini. La decisione conferma come il sistema di gestione dei rifiuti con il metodo porta a porta consenta l’applicazione di tariffe più basse". Intanto ieri l’assemblea dei soci ha nominato Andrea Bandini (nella foto, con Anna Vallicelli) come terzo componente del Cda, oltre alla presidente Simona Buda e ad Anna Vallicelli. Bandini è direttore e rappresentante della Fondazione Ce.U.B di Bertinoro.