"Rifiuti, preziose le vostre idee"

L’ambiente e la sua tutela è un argomento particolarmente caro ai ragazzi che affrontano il tema in classe e in famiglia e, in molti casi, sono consapevoli quanto e più degli adulti dell’importanza del corretto conferimento dei rifiuti, tant’è che molti degli articoli che arrivano alla redazione del Carlino nel contesto di ‘Cronisti in classe’, riguardano proprio questo argomento. Anche per questa ragione Alea Ambiente si conferma tra i partner dell’iniziativa e suggerisce il seguente tema: ’Promuovere una cultura ambientale tra i cittadini implica la diffusione di buone pratiche, ma anche combattere l’abbandono dei rifiuti, un fenomeno diffuso che purtroppo caratterizza molti ambienti urbani e naturali dell’Italia. Quali strumenti e azioni ritieni possano essere efficaci per contrastarlo e per dissuadere adulti e più piccoli da comportamenti che imbruttiscono la città e danneggiano l’ambiente?’. Alea si occupa dello smaltimento dei rifiuti di 13 comuni della provincia: Bertinoro, Castrocaro Terme e Terra del Sole, Civitella di Romagna, Dovadola, Forlì, Forlimpopoli, Galeata, Meldola, Modigliana, Portico e San Benedetto, Predappio, Rocca San Casciano e Tredozio. "Quando si parla di ambiente e della sua tutela – afferma Simona Buda, presidente di Alea – è impossibile non pensare ai giovani, che rappresentano il futuro del nostro pianeta. Per questo cerchiamo di coinvolgerli a tutti i livelli, per costruire insieme a loro, anche attraverso le nuove tecnologie, un mondo più sostenibile, in cui vivere meglio. Va in quest’ottica la nostra partecipazione ai Campionati di Giornalismo, attraverso i quali si vogliono fornire agli studenti del territorio gli strumenti per leggere, interpretare e approfondire la realtà. Non dimentichiamo infatti che una corretta informazione rappresenta, rispetto alle tematiche ambientali, un elemento fondamentale per progettare il futuro in maniera consapevole".