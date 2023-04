Rifiuti riciclati, menzione speciale al Comune di Forlì

Il Comune di Forlì riceverà una particolare menzione al premio ’Sotto il muro dei 100 kg’, che si terrà a San Prospero (Modena) il 15 aprile, perché, oltre a posizionarsi 33° su 328 comuni analizzati, risulta essere il primo comune capoluogo con una produzione di rifiuti non riciclati sotto i 150 kg per residente, obiettivo della legge regionale. "La performance del 2021, a cui fa riferimento il premio di quest’anno, è davvero soddisfacente – dice l’assessore Giuseppe Petetta – . Con 122 kg di rifiuto non riciclato per abitante residente, Forlì si conferma all’avanguardia sui temi ambientali e avvalora la sua svolta green".