"Rifiuti, rogo non doloso" Tecnici Arpae al lavoro

"Nessun dolo": il giorno dopo il maxi rogo che ha coinvolto una ingente quantità di rifiuti stoccati nel piazzale di via Golfarelli, Alea precisa la natura accidentale dell’evento e assicura che anche i tecnici Arpae – agenzia regionale per la protezione dell’ambiente – sono intervenuti da subito, presidiando l’intervento, durato un paio d’ore, e dando indicazione di isolare la fognatura, mentre le acque utilizzate per domare il rogo sono state aspirate con un’autocisterna e portate a smaltimento.

"Per quanto riguarda i rifiuti andati a fuoco – dice Gianluca Tapparini, direttore generale Alea Ambiente – si tratta di grandi elettrodomestici provenienti dalle zone alluvionate, regolarmente stoccati come da ordinanza regionale, in attesa che il Centro di Coordinamento Raee ne ultimasse il prelievo, già periodicamente effettuato da diverse settimane. Nel caso dei Raee, il ritiro e lo smaltimento sono a carico dei consorzi che devono far fronte ad una produzione eccezionale di rifiuti legata all’alluvione. Anche per questo non è stato possibile smaltire immediatamente questo tipo di rifiuti, come fatto invece per gli ingombranti e i fanghi, da parte direttamente della società". "Ringraziamo i vigili del fuoco – aggiunge Simona Buda, presidente Alea – il loro intervento, tempestivo e in forze, ha limitato gli effetti del rogo, evitando danni a cose o persone".