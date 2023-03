Rifiuti stoccati nei siti Piano di emergenza contro gli incidenti

E se capitasse un incidente? Tipo un incedio. O un’esplosione; che mettessero a rischio popolazione e ambiente. È la domanda, con relativi dubbi, da cui è germinata, nel 2018, una legge nazionale che disciplina lo stoccaggio dei rifiuti e che trova ora una prima attuazione nel territorio del comune di Forlì. A gestire l’applicazione normativa è la prefettura. E quello di Forlì-Cesena è uno dei primi presidi governativi d’Italia a rendere concreta la norma statale.

Sono 21, attualmente, le aziende forlivesi (Hera compresa) del settore rifiuti (rottamatori, depositi di carta, gomme o legni) che hanno redatto un piano di sicurezza approvato dalla prefettura. "Un lavoro enorme, per i nostri uffici e per le società private chiamate in causa dalla legge. Ma il primo passo è fatto. E questo è importante", rimarca il prefetto Antonio Corona.

Si chiama, tecnicamente, ’Piano di emergenza esterna’, quello presentato ieri all’ufficio del governo di piazza Ordelaffi. La pianificazione è multilivellare. E ha, di fatto, un solo obiettivo: mettere in sicurezza i cittadini che abitano nei pressi dei siti di stoccaggio di rifiuti qualora s’innescasse un’ermergenza. Ossia, per esempio, un incendio. O un’eplosione. Le parti coinvolte sono svariate. Le ditte private, ovviamente: le 21 forlivesi che hanno già la ’patente’ di sicurezza sono solo una piccola parte della galassia dei 160 impianti che lavorano in provincia. Poi, nel piano, vengono coinvolti una sequela di enti preposti: vigili del fuoco (che avranno il ruolo di coordinamento sul campo delle operazioni), Comune, forze di polizia, 118, Arpae e strutture locali della protezione civile regionale, con relative squadre di volontari.

Il Piano illustrato ieri, nello specifico, parte dai concetti di ’indice di rischio’ e ’distanza di attenzione’: "Due fattori – rimarca il capo di Gabinetto della prefettura, Valentina Sbordone – che consentono di individuare non solo quanto elevato possa essere il rischio incidente per ciascun impianto, ma anche la potenziale area, a partire dal perimetro del sito stesso, entro la quale possono verificarsi gli effetti dell’eventuale incidente".

Lo schema operativo prevede, a seconda dello scenario, diversi gradi di allerta e modelli d’intervento, che vede la discesa in campo di una task force sotto la regia della prefettura attraverso il ’Centro coordinamento soccorsi’, che regolerà le operazioni in loco dirette dai vigili del fuoco. Quindi il progetto prevede gestione della viabilità, informazione alla popolazione – attraverso messaggi sul telefonino o col megafono sulle auto della protezione civile – punti di assistenza, zone di "ammasso" per la messa in sicurezza della cittadinanza: a Forlì è stata individuata l’area dell’aeroporto Ridolfi, al Ronco. Prevista presto anche una simulazione. Nei prossimi mesi saranno approvati i piani per altri impianti.