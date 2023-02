Rifiuti, una fototrappola per i vigili urbani sul Colle

di Matteo Bondi

Varie aree del territorio di Bertinoro sono state oggetto di abbandono di rifiuti, in alcuni casi anche di notevole quantità. Dal primo di marzo arriverà un nuovo strumento di monitoraggio, infatti, l’amministrazione comunale ha acquistato una fototrappola da mettere a disposizione del presidio di polizia locale di Bertinoro, che potrà così disporre di riprese fotografiche e di registrazioni video di zone come le adiacenze delle aree di raccolta, ma anche di aree ai margini della città soggette a frequenti scarichi di rifiuti.

"Il Comune di Bertinoro – spiega l’assessore all’ambiente, Raffaele Trombini – ha inteso investire su questo sistema di sorveglianza da affiancare ai tradizionali pattugliamenti della polizia locale, in modo da estendere la copertura del controllo e rintracciare e sanzionare i responsabili. Il controllo dei rifiuti avverrà in modo congiunto tra polizia locale e operatori di Alea, allo scopo di ottimizzare il servizio e sensibilizzare i residenti e i tanti visitatori della nostra bella Bertinoro verso un corretto conferimento dei rifiuti, contrastando così l’odioso fenomeno degli abbandoni".

La fototrappola, di piccole dimensioni, potrà essere posizionata e spostata a rotazione nelle aree sensibili, segnalate in base alle esigenze. Una volta posizionata sarà attiva 24 ore su 24 monitorando così l’area. Le immagini registrate saranno analizzate da agenti della polizia locale del presidio Bertinoro nel rispetto delle norme sulla riservatezza delle persone.

"Credo che il problema dell’abbandono dei rifiuti – commenta l’assessore – si possa risolvere in maniera radicale sui banchi di scuola e all’interno delle famiglie, insegnando ai nostri figli il rispetto per l’ambiente e per il prossimo. Per questo siamo presenti nelle scuole, con il supporto di Alea, con vari progetti come: ‘Quale impronta lasciano i nostri rifiuti?’ oppure ‘Puliamo il mondo’ o ancora ‘Il mondo che vorrei’ dedicato alle scuole dell’infanzia. Stiamo, inoltre, mettendo in campo anche altri strumenti che ci possano aiutare in questa lotta, come l’utilizzo delle fototrappole, appunto, ma anche la collaborazione con le Guardie Ecologiche Volontarie, la videosorveglianza del centro di raccolta di via Cellaimo e il coordinamento polizia localeAlea nella verifica congiunta degli abbandoni. L’aiuto di tutti i cittadini e il loro impegno nella corretta gestione dei propri rifiuti sono però i veri valori aggiunti che chiudono questo circolo virtuoso. Continuiamo così".