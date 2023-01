Riflessioni moderne con Scarpa

Al via oggi ‘I pomeriggi del Bicchiere’, la tradizionale rassegna invernale, promossa dal Comune di Bertinoro insieme alla scuola musicale Alighieri (ingresso libero). Appuntamento, dalle 15,30, al Grand Hotel Terme della Fratta con ‘Profittevoli esempi di vizio e di virtù’, spettacolo di poesia con Tiziano Scarpa (foto) a cui seguirà il momento musicale con due artisti internazionali: Alessandro Fariselli, al sax tenore, e Stefano Nanni, al pianoforte, con un repertorio che spazia dagli standard della tradizione jazz americana fino alla canzone italiana. A conclusione, facendo risaltare al meglio l’elemento ‘territorio’, l’assaggio di alcuni prodotti di tre rappresentative aziende bio di Bertinoro: l’olio pluripremiato di Loretta Nardini, i salumi di Bertozzi e i vini della cantina Celli. Provocatorio il messaggio dello spettacolo: partendo dal presupposto che la nostra specie non merita di sopravvivere, bisogna rivolgersi altrove, al regno animale e vegetale, e persino agli oggetti. O a quei pochi esseri umani che esprimono qualcosa di buono. Scarpa si guarda intorno e chiede aiuto alle piantine, al pesce nasello, alla caffettiera, al bruco, per ricavare da loro uno sprone, un’iniezione di energia morale; ma lo fa anche con gli eroi civili del nostro tempo, come Marco Cappato, e con i campioni sportivi che non mollano neanche di fronte all’inevitabile.

Matteo Bondi