Riflettori su Bahrami. Da Beethoven a Bach con il pianista iraniano

Uno dei più raffinati interpreti bachiani del nostro tempo approda in città con un programma che è un ponte tra mondi e culture, inserito nel cartellone del XXV Emilia Romagna Festival. Lunedì 25 alle ore 21, l’arena della Rocca di Caterina ospiterà il concerto del pianista iraniano Ramin Bahrami, intitolato ‘Tra Oriente e Occidente’.

L’artista è celebre per la sua lettura della monumentale opera tastieristica di Johann Sebastian Bach, affrontata con rispetto filologico ma anche con una visione ampia, nutrita dalla sua formazione e identità culturale.

Le influenze tedesche, russe, turche e persiane che hanno segnato la sua infanzia gli permettono di restituire alla musica di Bach quella vocazione universale che la rende eterna e trasversale. Non a caso, i suoi album sono divenuti best seller e apprezzati tanto dalla critica quanto dal pubblico. Il programma del concerto forlivese è pensato come un viaggio tra epoche e sensibilità musicali diverse. Si apre con una trascrizione di Lascia ch’io pianga da Rinaldo di Händel, prosegue con la Sonata al chiaro di luna di Beethoven, le Kinderszenen di Schumann e l’Elegia in mi bemolle minore op. 3 di Rachmaninov. Seguiranno le Sei Danze Rumene di Bartók, due brani del compositore iraniano Anoushiravan Rohani e, in chiusura, il Capriccio sopra la lontananza del suo fratello dilettissimo BWV 992 di Bach.

Bahrami è entrato cinque volte nella classifica ‘top 100’ dei dischi più venduti pop di Gfk, inoltre ben cinque dei suoi cd sono stati inseriti nel monumentale progetto ‘Bach 333 – The New Complete Edition’ realizzato da Decca e Deutsche Grammophon, accanto ad alcune leggende pianistiche come Alfred Brendel, Martha Argerich e Sviatoslav Richter. L’artista non è solo un interprete affermato, ma anche un simbolo di dialogo tra culture: nel 2023 è stato protagonista del concerto inaugurale delle celebrazioni per gli 850 anni della Torre di Pisa.

Di recente ha ricevuto due riconoscimenti di grande prestigio: la medaglia Teresina dell’Università di Pavia e il titolo di Accademico d’Onore all’Accademia delle Arti e del Disegno di Firenze, la più antica al mondo, che annoverava tra i suoi primi membri Michelangelo.

I biglietti per il concerto forlivese sono disponibili su Vivaticket al costo di 10 euro (ridotto a 8 euro per gli under 25 e gli over 65, i bambini fino ai 10 anni entrano a 1 euro). In caso di maltempo, l’evento si svolgerà nella Sala Sangiorgi dell’Istituto Musicale Masini (corso Garibaldi 98). Per informazioni: www.emiliaromagnafestival.it.

Valentina Paiano