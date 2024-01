Riflettori su Bologna, big match con Udine

Giornata n. 18 scoppiettante in A2 dove stasera, al PalaDozza, si gioca il big match tra Fortitudo Bologna e Apu Udine: i friulani sognano un blitz che varrebbe l’aggancio, mentre i bolognesi cercheranno di tenere il fattore campo e la prima piazza in una gara di altissimo livello. Domani sera, sfida complicata per Trieste, che ospita una Assigeco sempre insidiosa, mentre Verona attende il fanalino di coda Chiusi per una gara sulla carta agevole. Sfida decisamente interessante a Cento, dove Rimini proverà a conquistare una vittoria che varrebbe l’aggancio in classifica proprio agli emiliani. Chiude il programma il match tra Orzinuovi e Nardò.

Classifica: Fortitudo e Udine 28; Udine 26; Trieste* 24; Verona 22; Piacenza 18; Nardò 16; Cento 12; Rimini 10; Cividale 8; Orzinuovi 6; Chiusi* 4 (* una gara in meno).