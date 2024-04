Riflettori sulla creatività giovanile. Evento alla Fabbrica delle Candele tra workshop, incontri e concerti

La creatività è di casa alla Fabbrica delle Candele. Dopo il grande evento dello scorso maggio, il centro polifunzionale dedicato ai giovani, in via Salinatore, si prepara per un nuovo appuntamento, sabato dalle ore 10, dal titolo ‘Costruiamo insieme la Forlì di domani. Giovani e creatività nella Fabbrica del futuro’.

L’iniziativa, promossa dall’assessorato alle Politiche Giovanili, si propone di stimolare un dialogo aperto e costruttivo tra nuove generazioni, associazioni e amministrazione, gettando le basi per un domani ricco di opportunità e sviluppo. "Questo evento si inserisce in un solco già tracciato a maggio scorso – spiega Stefano Benetti, dirigente comunale del servizio politiche giovanili –, il desiderio è quello di continuare a guardare al futuro valorizzando i talenti dei nostri ragazzi attraverso linguaggi nuovi a loro più vicini".

La giornata si articolerà in due diverse fasi: al mattino saranno protagoniste alcune scuole superiori con workshop interattivi e sessioni di brainstorming. "Sono stati coinvolti, per dare continuità, gli istituti – spiega Paola Casara, assessora alle politiche giovanili – che in passato avevano già aderito a progetti e corsi della Fabbrica. In particolare, il liceo artistico, gli istituti tecnici ‘C. Matteucci’ e ‘Saffi-Alberti’, il professionale ‘Ruffilli’. Grazie a questa giornata ci auguriamo di gettare solide fondamenta per una Forlì più inclusiva e innovativa".

Dalle 14.30, il pomeriggio sarà aperto alla cittadinanza e agli enti di promozione culturale che avranno l’opportunità di condividere i propri progetti. Al termine della giornata, circa alle ore 19, ci sarà un momento di restituzione plenaria e un aperitivo musicale. A entrambe le sessioni di lavoro prenderanno parte attiva relatori di eccellenza, veri e propri maestri che accompagneranno i partecipanti nei laboratori e stimoleranno la loro creatività.

"L’evento si concentrerà su tre ambiti – chiarisce Marco Viroli, coordinatore artistico della Fabbrica –: il teatro e la letteratura, la musica, la comunicazione e l’innovazione. I docenti che ci guideranno attraverso questi temi sono grandi professionisti: Marco Sabiu, direttore d’orchestra e compositore forlivese ci porterà a scoprire nuovi territori sonori; Luca Pagliari, giornalista e direttore di numerosi programmi tv e radio, ci solleciterà a pensare fuori dagli schemi attraverso le parole e le immagini; infine, Federico Bellini, drammaturgo, insieme al suo allievo attore Giovanni Ortoleva, ci porteranno a esplorare il teatro di oggi e di domani".

Anche la grafica dell’evento è stata aggiornata rispetto allo scorso anno. Il nuovo logo sottolinea l’impegno collettivo di mantenere uno sguardo rivolto al futuro: "Nulla è lasciato al caso nell’organizzazione di questo evento, nemmeno le immagini. Una lampadina aperta, che rappresenta un’idea innovativa, con una persona stilizzata che si trova all’interno – conclude Casara – che guarda attraverso un binocolo un orizzonte lontano ancora tutto da scoprire e inventare".

Per informazioni sull’evento chiamare 0543.712833-2112-2820 dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 13, martedì e giovedì anche dalle 15 alle 17, oppure scrivere a infougp@comune.forli.fc.it.

Valentina Paiano