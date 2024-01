Rifondazione, no a indicazioni di voto e lista alternativa

L’assemblea della federazione della Rifondazione Comunista di Forlì ha deciso di non dare indicazioni di voto esplicite a iscritti e simpatizzanti, in vista delle elezioni amministrative in città. Esclusa anche l’ipotesi di presentare a Forlì una lista alternativa di sinistra, Rifondazione si dice aperta al confronto con la società civile "a partire da proposte concrete, dopo un vero confronto sul programma".

Diversa potrebbe essere la decisione in altri Comuni, in particolare a Santa Sofia, dove una lista di sinistra è, forse, possibile. Ma si tratta di situazioni che vanno verificate sul campo. Nessun appoggio, dunque, almeno al primo turno, al candidato di centrosinistra del capoluogo.

"Abbiamo partecipato a un paio di incontri con Pd, Forlì &Co e 5 Stelle, ma a un certo punto c’è stata un’accelerata verso l’individuazione di un candidato che ci sembrava prematura. Inoltre, abbiamo riscontrato differenze sostanziali su troppi temi", spiega Bruno Basini, segretario della federazione del partito. Perché, se certamente lo sguardo è rivolto a sinistra sono tante le posizioni, anche sul piano nazionale, che vedono il partito distante da quella parte politica, a partire dal tema dell’invio delle armi all’Ucraina.

Inoltre, argomento non secondario, non convince Rifondazione l’ipotesi di Graziano Rinaldini: "Avremmo visto con maggior favore in quel ruolo Maria Giorgini", continua Basini, che ha un passato da sindacalista a Galeata. La campagna elettorale del Prc avrà lo scopo "di contribuire al dibattito mettendo in evidenza i problemi della città".

Con 35 iscritti e una rinata Federazione giovanile locale, il Partito della Rifondazione comunista forlivese si misura con una sede, in via Locchi, ancora inagibile a causa dell’alluvione. E con le difficoltà di una città "che procede con marce diverse e che l’alluvione avrebbe dovuto unire nello sforzo della ricostruzione, mentre si sono esacerbate le divisioni". Poi i nodi nella gestione dei rifiuti, l’aumento delle rette delle case di riposo, il rincaro delle bollette, che "arrivano più tardi, ma arrivano", e il tema del lavoro, "che da più parti viene sottovalutato e che non si risolve con la creazione dei centri commerciali".

Quanto alla strategia per la gestione del territorio, "i cui problemi non nascono adesso", la soluzione, secondo Basini, "può essere individuata solo nel rapporto con l’Autorità dei bacini regionali romagnoli".

Paola Mauti