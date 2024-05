Riforma per i disabili a Forlì, la ministra Locatelli: “Qui meno burocrazia”

Forlì, 29 maggio 2024 – Forlì-Cesena è tra le nove province che avvieranno nel 2025 la sperimentazione della nuova riforma per la disabilità.

Ieri mattina la ministra Alessandra Locatelli ha presentato il testo del decreto che semplifica il sistema di accertamento dell’invalidità civile e introduce il concetto di ‘Progetto di vita’. “È un grande salto di qualità – sottolinea la ministra, accompagnata dal deputato della Lega Jacopo Morrone – perché è il primo passo per la creazione di un percorso che valorizza la persona in sé. È un modello di presa in carico rivoluzionario rispetto al passato: non tiene conto solo dei bisogni medici e assistenziali del soggetto con disabilità ma anche dei suoi desideri personali”.

La norma entrerà in vigore il 30 giugno ma prevede una fase ‘pilota’ dove gli enti competenti, a livello scolastico, sanitario e lavorativo, saranno formati sulle novità apportate dalla riforma. A partire da gennaio 2025 si avvierà, invece, la sperimentazione vera e propria: “Dobbiamo garantire che ogni persona con disabilità possa essere protagonista della propria vita attraverso un progetto personalizzato e partecipato. Presenterò questa riforma anche alla prossima commissione Onu e al primo G7 su inclusione e disabilità”.

Il testo di legge prevede che il procedimento per la valutazione di base si attivi su richiesta dell’interessato con la trasmissione del certificato medico introduttivo. L’iter per il riconoscimento è affidato all’Inps che eseguirà la valutazione in un’unica visita collegiale in tempi prestabiliti: 15 giorni per i malati oncologici, 30 per i minori e 90 per tutti gli altri. Al termine del procedimento il soggetto con disabilità potrà presentare alla commissione istanza per l’elaborazione di un progetto di vita personalizzato. Anche chi usufruisce già della certificazione 104 potrà richiederlo, senza dover effettuare la valutazione di base.

“Grazie al lavoro quotidiano degli enti del terzo settore, la città è da sempre attenta ai bisogni dei più fragili – ha detto ieri il sindaco Gian Luca Zattini –: la possibilità di essere tra i primi a poter mettere in pratica questa riforma arricchisce ancora di più il nostro territorio. Spesso veniamo criticati di essere una città isolata ma non credo ci sia stata un’altra Amministrazione che riesce a parlare in maniera così intensa col Governo come la nostra”.

Ad apprezzare le novità del testo di legge anche Alberto Gentili, presidente dell’associazione ‘Famiglie insieme’ che supporta i nuclei familiari con disabili (è candidato al consiglio comunale per Forza Italia): “La riforma è un passo importante: chi accudisce è schiacciato dalla burocrazia, oltre che dal peso dell’assistenza quotidiana, questa legge fa entrare aria nuova”.

Nella sua tappa forlivese, il ministro ha incontrato anche la ‘Fondazione Caffè Salato’ per parlare del ‘dopo di noi’.