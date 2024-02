Rigenerazione urbana per il centro di Meldola

Viene presentato domani alle 20.30 al Teatro Dragoni di Meldola il progetto ‘Wel.Co.Me - Welfare di comunità. La rigenerazione urbana del rione Rocca a partire dal Palazzo del Podestà’. L’appuntamento, organizzato dal Comune e dall’impresa sociale CavaRei, è una occasione importante per illustrare un progetto da ben 1.700.000 euro cofinanziato dalla Regione per 730.000. Per l’occasione, oltre al sindaco Roberto Cavallucci, alla presidente di CavaRei Maurizia Squarzi e al progettista Emanuele Ciani, interverranno il presidente della Regione Stefano Bonaccini e Maurizio Gardini, presidente della Fondazione Cassa Risparmi Forlì.

"Il progetto presentato dal Comune non è un semplice intervento fisico di recupero – commentano il sindaco Cavallucci e l’assessore al patrimonio Filippo Santolini –, ma è il frutto di un processo di coprogettazione svolto insieme alla Cooperativa CavaRei, che da anni è presente in paese con un laboratorio socio occupazionale per persone con disabilità".

Nel dettaglio, "il progetto ambisce alla rigenerazione urbana del borgo medioevale posto al di sotto della Rocca di Meldola – aggiungono –, innescando questo processo attraverso il recupero del Palazzo del Podestà e dei prospicienti spazi pubblici della piazzetta del Podestà e del vicolo Rocca, nel cuore del centro storico, parte più antica della città. La riqualificazione del Palazzo del Podestà servirà quale nuovo spazio per il laboratorio socio-occupazione di CavaRei e quale luogo disponibile per la comunità con una sala polivalente a disposizione delle associazioni del territorio".

Il bando della Regione del 2021 intende promuovere l’attivazione di processi di rigenerazione urbana, ambientale e sociale, in particolare col sostegno finanziario a interventi volti al recupero e al riuso di immobili di proprietà pubblica per qualificare l’ambiente urbano, col coinvolgimento attivo delle comunità locali, e a rafforzare la coesione sociale e migliorare le prestazioni energetico-ambientali.

Il tutto nasce nel febbraio 2020, quando CavaRei esprime all’amministrazione comunale la necessità di trovare uno spazio più adeguato per accogliere i propri servizi. "Contestualmente, il Comune punta a riqualificare l’antico borgo e recuperare il Palazzo del Podestà, risalente alla seconda metà del ’400 e oggi inagibile anche se le murature esterne sulle vie pubbliche sono state messe in sicurezza mediante opere provvisorie.

"E’ stata firmata così una convenzione – spiegano Cavallucci e Santolini – tra Comune e CavaRei che renderà fin da subito operative le azioni previste dal percorso di rigenerazione, riconoscendo CavaRei quale principale partner del progetto e futuro gestore degli spazi. Per questo aspetto è prevista una spesa di 100.000 euro di cui 40.000 a carico dell’ente e 56.000 di CavaRei. In parallelo saranno attivate specifiche attività di raccolta fondi per dare gambe alle azioni che emergeranno all’interno della progettazione partecipata coi cittadini".

Inoltre l’associazione Borghi Autentici d’Italia (Bai), partner del progetto, ha supportato l’amministrazione attraverso il progetto ‘Vivere il Borgo’ con cui ha messo a disposizione il supporto di un consulente.