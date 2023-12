Rilancio del centro, nuovi locali con caffè a 1,30 euro

Caro Umberto, temo che ormai 1,30 euro sia un prezzo largamente praticato nei bar. Nell’autunno 2022 le torrefazioni forlivesi ci spiegarono che quei 10 centesimi di rincaro dipendevano da molti fattori: sia nell’arrivo delle materie prime (i chicchi giungono – con costi di trasporto maggiorati – da paesi tropicali) sia nella loro lavorazione qui in loco, con energia elettrica più cara. Alla luce di queste considerazioni, secondo le imprese del settore 1,30 euro è quasi un ’prezzo calmierato’. Lo scrivo perché è importante conoscere tutti i punti di vista, anche se comprendo bene il suo: il caffè al bar è un bene di consumo popolarissimo, che esemplifica i tanti rincari che ci affliggono. Comunque non credo che ciò si verifichi solo in qualche nuovo locale ‘alla moda’.

Ad ogni modo, si riferisce al bar di ‘Casa Romagna’? L’importanza del progetto renderebbe più preziose, se vorrà condividerle, ulteriori impressioni. Restiamo sui prezzi: la Fondazione ha promesso una politica attenta ai giovani (che sono sensibili al portafogli) ma anche qualità, che presuppone qualcosa di più ricercato e non necessariamente a buon mercato. È un equilibrio non facile, che i gestori – sotto la regia della proprietà, ovvero della Fondazione Carisp per mezzo della società Civitas – dovranno trovare. Una cosa è certa: un buon afflusso, come pare ci sia stato finora, rende più semplice la quadratura del cerchio.