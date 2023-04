Rileggere Ruffilli per onorarlo e realizzarne il sogno

Il senatore Roberto Ruffilli è stato assassinato 35 anni fa, il 16 aprile 1988, perché era impegnato a valorizzare l’equilibrio tra un parlamento eletto con il metodo proporzionale e un governo di coalizione formulato in base a un sistema maggioritario, in maniera da conciliare rappresentanza e governabilità, mediazione e decisione, potere legislativo ed esecutivo. Questa era la via che, cogliendo tutte le potenzialità della nostra carta costituzionale, aveva individuato per fare dei cittadini i veri arbitri del funzionamento della nostra democrazia.

Consentire agli elettori di scegliere direttamente la maggioranza di governo, o di cambiarla, avrebbe infatti permesso di allargare la base di partecipazione democratica, abbandonando la prassi del consociativismo per approdare a una democrazia dell’alternanza tipica delle democrazie mature.

Oggi parteciperò per ricordare il figlio benemerito della città di Forlì, il professore universitario prestato alla politica, l’uomo chiave del rinnovamento. Il suo insegnamento è ancora attuale, perché fondato su salde basi che intendono la politica come servizio, il cittadino non suddito ma arbitro dell’azione politica, l’elettore una persona che vive in una comunità di relazioni. In altre parole, Ruffilli voleva riformare lo Stato e le istituzioni per riavvicinare i cittadini alla partecipazione, mentre in questi ultimi 35 anni abbiamo assistito sempre più a un progressivo e preoccupante allontanamento. Questi valori non appartengono solo a una parte politica, ma alla politica che ha al centro la persona umana in tutte le sue espressioni e l’intera comunità, come vuole la nostra Costituzione, che Ruffilli voleva aggiornare e che noi tutti siamo chiamati ad attualizzare.

Il miglior modo di commemorare il professore e il politico Ruffilli è quello di riprendere in mano il suo libro ‘Il cittadino come arbitro’, edito dal Mulino, non solo per leggerlo, ma per trarne ancora spunto per la nostra azione politica quotidiana.

Rosaria Tassinari,

deputata Forza Italia