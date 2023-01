Rimbomba, serata con Giuseppe Viroli

Continua in questo nuovo anno la programmazione di svariati spettacoli dal vivo che vede protagonista il circolo culturale La Rimbomba di Bertinoro. Stasera andrà in scena uno spettacolo teatrale musicale con Giuseppe Viroli (foto). Il circolo, visitato sul finire dell’anno dal concittadino Biagio Antonacci, si trova in pieno centro storico in via Mainardi 14. Il recital-spettacolo di Viroli verte sulla Tangentopoli vista dal romanzo di formazione ’Ottavo livello’ dello stesso Viroli, attore, autore e docente teatrale cesenate. Un giovane impiegato comunale, pieno di ideali e velleità artistiche, alle prese con la Tangentopoli riminese dei primi anni Novanta tra corruzione e ondate giudiziarie: questa è la tragicomica storia al centro del libro di Viroli.

Il programma della serata prevede: una mezz’ora di chiacchiere fra Giuseppe Viroli, autore del romanzo, e Jacopo Rinaldini; a seguire, il recital variamente sonorizzato, ispirato al libro, con Giuseppe Viroli (voce), Cristiano Pinna e Alessandro Stambazzi (suoni). Sarà possibile cenare alle ore 20. Il recital-concerto inizierà alle 21,30 (è necessaria la prenotazione per la cena ed è consigliata per lo spettacolo: telefono e Whatsapp 333.1296915).

ma. bo.