"Rimborsi ai privati, la sinistra sbaglia"

Torna ad accendersi la polemica sui ristori stanziati dal governo per l’alluvione di maggio. L’onorevole Alice Buonguerrieri, deputata di Fratelli d’Italia, risponde alle critiche mosse dagli esponenti di sinistra: "Ora che il presidente Bonaccini e i sindaci, Michele De Pascale ed Enzo Lattuca, hanno ricevuto il 100% dei rimborsi – dichiara la deputata in una nota – per le somme urgenze e finanziamenti per la messa in sicurezza del territorio, la progettazione è ferma. Spostano l’attenzione sui ristori ai privati". Buonguerrieri boccia anche il programma regionale, Sfinge, necessario per richiedere gli indennizzi: "I parlamentari di sinistra non proferiscono parola sui problemi della piattaforma, attivata solo a metà novembre, che è il vero collo di bottiglia per i rimborsi ai cittadini. Anche su questo – sottolinea l’onorevole – dovrà intervenire l’Esecutivo". Nella nota viene contestata anche la liquidazione dei contributi regionali per chi ha perso l’auto durante l’alluvione: "Sulle 5mila domande presentate pare che ne siano state processate solo 180". La macchina dei versamenti Cis – Contributo Immediato di Sostegno, invece, non si ferma: "Il termine – conclude la nota – per la presentazione è prorogato al 30 marzo. A dicembre sono stati erogati i nuovi saldi e acconti per circa 6,2 milioni di euro e complessivamente sono stati autorizzati quasi 85 milioni".