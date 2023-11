Rimborsi alle famiglie: "Rinunce e sacrifici, importante fare presto". Ma attenti allo Spid

La piattaforma Sfinge è attiva da poco dopo le 15 di mercoledì: è qui che famiglie e imprese colpite dovranno accedere per chiedere il rimborso dei danni causati dall’alluvione di maggio. Tutto è pronto e potenzialmente attivo, eppure sono in molti a rimandare il momento della connessione, nel timore che le procedure possano essere meno intuitive e semplici di quanto promesso dalle istituzioni. Per capire se i rimborsi potranno davvero essere richiesti senza intoppi abbiamo voluto fare la prova insieme a una famiglia alluvionata.

Quella formata da Franco Luciano e Milena Celli, 65enni pensionati, è una famiglia comune che, tra le tante, si è trovata in questi mesi a fare i conti con un ritorno alla normalità lento e difficile, non ancora completato, pieno di ostacoli e attese. Franco è un ex operaio, Milena ha lavorato come artigiana. Vivono in via Piave, quartiere San Benedetto, una parallela di via Isonzo che è stata toccata dall’acqua solo marginalmente, eppure la loro casa ha subito danni ingentissimi: "Prima è andata via la luce – ricordano – poi l’acqua ha iniziato a zampillare nella tavernetta. Pochi minuti e poi il pavimento è letteralmente esploso. In poco tempo l’acqua, che non è arrivata dall’esterno, ma da sottoterra, ha raggiunto 120 centimetri". Sono andati persi molti mobili, l’armadio pieno di vestiti, i computer e le stampanti, un pianoforte e gli oggetti di antiquariato che Milena collezionava da tanti anni.

I danni maggiori, però, sono stati strutturali: "Sono venuti a fare mille sondaggi, perché qua sotto passava la rete fognaria. Quando abbiamo rifatto i pavimenti, dopo aver tolto oltre cinquanta centimetri di fango, gli operai hanno praticamente dovuto rifare anche le fondamenta". Ancora tanto c’è da fare: "Di là c’è una stanza sottosopra, molte cose non le abbiamo ancora ricomprate e proprio in questi giorni deve venire di nuovo l’autospurgo per i tombini".

Le spese sono state ingenti e hanno dato fondo al tfr di Franco e Milena: ora, finalmente, è il momento di richiedere gli aiuti. È Franco a mettersi al pc per accedere alla pagina web della piattaforma Sfinge che in un attimo compare sullo schermo: la pagina iniziale è una presentazione del portale e un semplice manuale utente. A questo punto è il momento del login che si può effettuare con Spid o con la carta d’identità elettronica. Sembra banale, ma molti potrebbero non averla. Oppure pensare di essere a posto, ma doversi ricredere. Come Milena e Franco.

La coppia ha la carta d’identità elettronica, ma non è stata precedentemente abilitata per l’accesso, allora opta per lo Spid. Appena inseriti i dati, ecco l’amara sorpresa: la loro identità non è più riconosciuta dal sistema, perché da troppo tempo non vi hanno fatto accesso, finendo per perdere nome utente e password. Dopo aver consultato qualche sito web e fatta qualche altra prova non rimane che desistere: dovranno necessariamente riattivare lo Spid (forse addirittura dovendo rifare da capo tutta la trafila) per accedere a Sfinge e, quindi, caricare le richieste di rimborsi.

I coniugi si erano già preparati tutto il materiale: "Abbiamo raccolto tutte le fatture in una cartellina, è tutto qua: parliamo di più di 20mila euro solo per la muratura. Sono soldi che ci siamo dovuti togliere di tasca noi, in piena emergenza, facendo anche tante rinunce, perché se mancano i liquidi non si possono fare troppi acquisti. Visto che non sono state fatte delle perizie, poi, abbiamo rinunciato all’idea di chiedere rimborsi per perdite difficilmente stimabili. Ora sarebbe davvero importante poter avere questo denaro e averlo senza troppi intoppi". Il primo, per la verità, c’è già stato: "Ma riproveremo nei prossimi giorni. Dopo quello che abbiamo passato in questi mesi non ci spaventa nemmeno dover riattivare lo Spid".