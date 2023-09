Rimborsi per le imprese. Figliuolo: "A novembre fino a 20mila euro subito. Poi arriveremo al 100%"

Domani al ministero dell’Agricoltura sarà presentata l’ordinanza per i rimborsi destinati alle aziende. A seguire, il commissario Francesco Paolo Figliuolo lavorerà – sulla base della precedente – al testo che prevederà i ristori per privati e famiglie. Nel frattempo, sono ormai pronti i via libera ai lavori sui corsi d’acqua. Poi a quelli per il ripristino della viabilità. Per un totale di quasi 700 milioni, che si aggiungono ai 42 già liquidati per le somme urgenze in tutta l’area colpita a maggio. È questa la sintesi del discorso del generale Figliuolo, commissario straordinario all’emergenza alluvione, che ieri mattina in municipio ha incontrato il sindaco Gian Luca Zattini, il vescovo Livio Corazza (che ha donato al generale una ‘Madonna del Fango’ dipinta da Franco Vignazia), le associazioni economiche, i sindacati e i coordinatori dei quartieri colpiti.

L’incontro si è svolto nella sala del consiglio comunale, a porte chiuse, scandito da alcuni applausi. Introdotto da Zattini, Figliuolo ha fatto il punto della situazione. Non era previsto il contraddittorio, anche se, alla fine, si è fermato per ascoltare i rappresentanti dei quartieri. Poi, con fogli fitti fitti di appunti, ha esplicitato i contenuti davanti a un plotone di telecamere e microfoni. Al punto più atteso, i rimborsi, è arrivato dopo un po’: "L’ordinanza è un tomo enciclopedico, vedremo chi lo leggerà tutto... – ha detto, pensando forse alle numerose polemiche – Prevediamo subito rimborsi alle attività produttive, comprese quelle agricole, fino a 20mila euro". Secondo scaglione: "Per i danni entro 40mila euro, chiuderemo la partita non appena riceveremo documentazione finale dei lavori effettuati". Molte realtà hanno danni ben superiori: "A loro erogheremo prima 40mila poi il completamento, fermo restando l’impegno, ribadito anche dalla presidente Giorgia Meloni, di arrivare al 100%". Quando? "Dal 15 novembre in poi partiremo con la piattaforma Sfinge dove presentare le domande". I singoli privati e le famiglie, purtroppo, riceveranno i soldi in una fase successiva. Che Figliuolo però inquadra come immediatamente conseguente: "L’ordinanza per le aziende sarà la base di quella per le famiglie". E ricorda che, intanto, sono stati prorogati a dicembre i tempi per Cas e Cis, ovvero somme fra i 3mila e i 5mila euro.

Agli alluvionati assicura: "Cercheremo di fare le cose bene e velocemente. Stiamo lavorando con buon senso e pragmatismo. Il pensiero – ha detto – va alle famiglie delle tre vittime forlivesi e alle imprese che soffrono". Vuole tranquillizzare e forse anche prevenire le polemiche: "Abbiamo svolto molte riunioni, cercando di pensare a tutti i casi possibili. L’esperienza mi dice che prima o poi si presenta una fattispecie non contemplata nell’ordinanza: la aggiusteremo. Confermo che l’obiettivo è il rimborso al 100%. Ma preferisco partire e poi aggiungere qualcosa, piuttosto che aspettare ancora e produrre un piano perfetto, ma già vecchio".

Il senso del suo impegno lo dà la lotta contro la burocrazia: "Saremo noi a preparare la modulistica da compilare. Non servirà il controllo dei Comuni". Ai quali, tuttavia, assicurerà "250 assunzioni rapide: servono strumenti non solo economici per fronteggiare l’emergenza". Inoltre, "abbiamo velocizzato le procedure. Si potranno affidare direttamente i lavori dall’importo fino a 500mila euro". A questo proposito, il commissario si è detto "molto soddisfatto" perché i soldi per i lavori di somma urgenza "sono stati erogati agli enti richiedenti in tempo reale, il giorno stesso, in molti casi con cantieri ancora aperti". E a proposito di cantieri (oltre 5.000 quelli totali, previsti altri 250 milioni per le somme urgenze), ne arriveranno altri. Innanzitutto lungo i fiumi, per quella che Figliuolo chiama "sicurezza idraulica": 234 milioni di euro (di cui 5 per Forlì città) per sistemare i corsi d’acqua. Quando? "A brevissimo". A seguire, il "ripristino della viabilità". Che significa superare l’urgenza andando verso la ricostruzione: "Faccio un esempio: una volta messa in sicurezza una frana, significa preparare il bypass per rendere la strada di nuovo transitabile. O superare il bypass tracciando il nuovo percorso".

Per questo sono pronti 450 milioni, da spendere già nel 2023 ("sono tutti già disponibili") e comprensivi anche delle spese per progettare entro fine anno i lavori che poi si svolgeranno nel 2024. Il ‘portafoglio’ del commissario è cresciuto da 120 a 640 milioni. Fase successiva: "A marzo partiranno i ‘piani speciali’" per la ricostruzione.