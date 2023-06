Rimesse in sicurezza dall’esercito alcune strade franate

di Oscar Bandini

Riprendono lentamente a Civitella i collegamenti stradali tra i centri del fondovalle e le frazioni, in un territorio la cui rete viaria è stata in gran parte distrutta dalle frane. Grazie all’azione dell’Esercito, sollecitato ad intervenire dal viceministro alle infrastrutture Galeazzo Bignami e all’onorevole Alice Buonguerrieri (entrambi esponenti di Fratelli d’Italia), i militari hanno terminato il loro lavoro proprio lunedì scorso salutati dagli amministratori locali e dai volontari, dopo aver riaperto con un guado sul torrente Voltre la viabilità verso la frazione di Seguno e anche verso le località denominate la Bonalda e San Giovanni.

Più critici invece sono i collegamenti verso Seggio, perché in quattro o cinque punti è ancora alto il pericolo di crolli a valle causa instabilità di versanti e piante, ma i residenti con molta attenzione potranno almeno collegarsi alla Bidentina dopo essere stati sfollati, come gli altri che sono restati, ma sono isolati dallo scorso 16 maggio e riforniti di cibo per gli animali con gli elicotteri.

"Il Comune – precisa il sindaco Claudio Milandri – ha già impegnato 350 mila euro, ma siamo solo all’inizio perché i lavori definitivi per mettere in sicurezza diverse decine di chilometri di strade devono ancora iniziare dopo che i tecnici e i geologi avranno fatto i sopralluoghi e fatto le prime ipotesi progettuali. La situazione è molto difficile – conclude – ma la solidarietà dimostrata da tanti e l’azione senza risparmiarsi dei Vigili del Fuoco e dell’Esercito non saranno dimenticate". Tra le attestazioni di solidarietà concreta vanno segnalati quelle dell’azienda agricola Tiziana Bresciani che ha rifornito i volontari di raviggiolo, Matteo Babbini di Partesa che li ha forniti di bibite e Rossi Frigo di Forlì.

In particolare, va ricordata l’azione meritoria di Anna Severi della ‘Pizzeria Anna’ di Santa Sofia che, in ricordo del fratello Franco, che risiedeva proprio nella zona di Seggio (dove è stato trovato ucciso l’anno scorso), ha donato ben 530 euro all’Auser di Civitella, cifra frutto del ricavato dalla vendita dei ‘tortelli alla lastra solidali’e inoltre ha rifornito i militari di 40 pizze, di mascarpone e di birra. "Un bel gesto quello di Anna – conclude l’assessore Francesco Samorani – a dimostrazione che le tragedie fanno emergere quasi sempre il buon cuore delle persone. Grazie Anna".