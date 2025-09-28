Rimini d’orgoglio:. Pineto abbattuto e prima gioia esterna

Pineto 1 Rimini 2

PINETO (4-3-3): Tonti; Baggi, Postiglione, Capomaggio, Borsoi (1’ st Ienco); Germinario (42’ st Nebuloso), Lombardi (25’ st Viero), Schirone (1’ st Marrancone); Mastropietro (1’ st Pellegrino), D’Andrea, Bruzzaniti. A disp.: Marone, Verna, Menna, Di Lazzaro, Gagliardi, Amadio, Tupone. All.: Tisci.

RIMINI (3-5-2): Vitali; Moray, Bellodi, Longobardi; Boli (42’ st Fabbri), Asmussen, Piccoli (26’ st Petta), Leoncini (26’ st Camiccioli), Falasco (20’ st Ferrarini); D’Agostini, Capac (42’ st Rubino). A disp.: Gagliano. All.: D’Alesio.

Arbitro: Maccorin di Pordenone.

Reti: 6’ pt Longobardi, 13’ pt Piccoli, 17’ st Bruzzaniti.

Note - Espulso al 45’ st Pellegrino. Ammoniti Longobardi, D’Andrea, Marrancone, Ienco, Camiciottoli, Tonti, Moray.

A -4 fa un po’ meno freddo in casa Rimini. Un primo tempo perfetto, una ripresa in sofferenza con gli occhi attaccati al monitor del Var per mettere al sicuro la seconda vittoria in campionato. A spese di un Pineto che allunga la sua striscia negativa a tre ko di fila. D’Alesio, come sempre, fa quel che può. Con gli uomini che ha a disposizione. Mancano De Vitis (squalificato) e Lepri (infortunato). La partenza a razzo dà la prima gioia dopo appena 6’: Longobardi ci ha preso gusto. La sua stoccata, sul corner di Falasc, vale il vantaggio. E al secondo affondo supera di nuovo Tonti. Questa volta ci pensa Piccoli a infilarsi nell’area abruzzese vincendo un contrasto con Germinario. La reazione reazione del Pineto arriva, ma confusa. Colleziona tantissimi angoli, accorcia con Buzzaniti, ma non riesce nell’affondo del pareggio.