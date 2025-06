Rimini Wellness, Vittoria vince il premio ‘bikini natural under 21’

Vittoria Barchi, 20 anni di Spinello (Santa Sofia), si è aggiudicata il primo posto nella categoria internazionale come modella ‘bikini natural under 21’ in occasione della recente fiera ‘RiminiWellness – The Wellness Experience Show’ in riviera.

"La mia scelta è data dalla grande passione che ho per la palestra – racconta Vittoria – e in particolare per la sala pesi. Il mio sogno, che si è appena avverato, è nato da quando aveva 15 anni circa. Studio scienze motorie e tra i miei obbiettivi futuri oltre continure la strada che ho intrapreso ci sarà anche quella di poter fare la preparatrice sportiva, di lavorare in una palestra ma anche seguire gli anziani nelle attività motorie".

A gioire delle performance di Vittoria a Rimini c’era anche il babbo Graziano, noto in paese perché gestisce la cartoleria edicola Stella di piazza Garibaldi a Santa Sofia.

"Dopo le scuole dell’obbligo a Santa Sofia, – racconta orgoglioso il babbo – si è diplomata al Saffi-Alberti di Forlì, indirizzo biologico sanitario. Ora mia figlia convive con il suo ragazzo a Fiorenzuola, nel Piacentino, da quasi un anno. La sua è stata una scelta netta e lavora e studia con grandissima passione e quando entra nella sala pesi è felice. Sono orgoglioso di lei".

o.b.