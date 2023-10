Rimosse le scritte vandaliche al cimitero

Ignoti vandali hanno imbrattato con scritte le mura perimetrali del cimitero di Meldola. Un’azione ignobile al pari di quanto avviene spesso sui palazzi e i monumenti delle città, compiuta con vernice rossa, nelle settimane scorse, da persone senza rispetto per i cimiteri, luoghi di ricordo e mistero per eccellenza. Dopo il via libera della Soprintendenza le scritte, su mandato del Comune, sono state rimosse da una ditta specializzata in restauri monumentali.