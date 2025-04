Rimpatriata dopo trent’anni con lo storico maestro Pretolani

A trent’anni dall’esame di quinta elementare, gli alunni della ‘Licinio Cappelli’ di Rocca hanno voluto festeggiare il loro maestro Mauro Pretolani, domenica scorsa a pranzo al ristorante Pasqui. Racconta uno dei suoi ‘bambini’, Andrea Ghetti, organizzatore del raduno: "Per tutti noi, Pretolani resta un maestro unico: gli abbiamo voluto dire grazie per i suoi insegnamenti, non solo scolastici". Il maestro ‘ha interrogato’ gli alunni di ieri, con alcuni divertenti quiz e una bottiglietta regalo, con liquore di prezzemolo e dedica: "C’è chi beve per dimenticare… bevi, se vuoi, con moderazione per ricordare i lontani anni di scuola vissuti insieme. Con l’augurio che la scuola della vita offra a te, e ai tuoi cari, tanti giorni di serenità, con un affettuoso abbraccio, un grazie di cuore".

Pretolani iniziò la sua carriera nel 1959 a Pieatrapazza di Bagno di Romagna. Ricorda: "Partivo ogni 15 giorni con la corriera da Rocca fino a Forlì, dove cambiavo la corriera per Cesena, prendendo quella per Bagno, da dove mi avviavo a piedi per fare l’autostop sui Mandrioli fino a Nocicchio, per proseguire a piedi un’ora e un quarto fino a Pietrapazza. Per 15 giorni (d’inverno anche due mesi) restavo lassù a ‘casa di Dio’, a pensione a Ca’di Pasquino, presso la famiglia Milanesi, che accoglieva anche il prete".

Dopo essere salito in cattedra in diversi paesi dell’Appennino, dal 1995 fino alla pensione insegnò stabilmente a Rocca.

Quinto Cappelli