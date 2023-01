Rimuovere il passato non aiuta a comprendere

Simonetta

Gentile lettore

Per chi non è avezzo ai termini da lei citati è doveroso precisare che la ‘cancel culture’ è una pratica che purtroppo si sta diffondendo, specie negli atenei anglosassoni, che consiste nell’eliminare intere memorie di fatti storici o testi letterari o addirittura miti ancestrali in nome del politicamente corretto. Una pratica che, se vogliamo rappresentare con un’immagine della vulgata italiana, equivale a nascondere gli scheletri nell’armadio.

Tornando al paragone da lei proposto tra storie collettive e memorie personali posso raccontare che Freud si è occupato di psicologia delle masse e Jung ha dato particolare rilievo al cosiddetto inconscio collettivo, quindi sì, posso affermare che già dagli albori della psicoanalisi questo parallelo è stato proposto. Tornando a noi, gli scheletri nell’armadio, non elaborati dal singolo sono senza dubbio forieri di comportamenti patologici. Usando una metafora potremmo utilizzare il fra’ Cristoforo dei promessi sposi che, dopo una gioventù dissoluta, cerca di espiare i propri sensi di colpa intraprendendo una vita monastica. Il risultato è che una vita non equilibrata in gioventù non può essere compensata da una vita squilibrata nella maturità. Rimane comunque una vita senza equilibrio.

Cosa dovrebbe fare un soggetto o una società rispetto al senso di colpa?

Il giusto approccio sia per un singolo che per una società sarebbe quello di analizzarle inserendole però nel contesto in cui sono avvenute. L’adulto spesso utilizza dei meccanismi di difesa che ha appreso durante l’infanzia e continua a utilizzare anche nella maturità perché sono insiti nei propri meccanismi di pensiero oppure, per ovviare ad atteggiamenti che ritiene debolezze, esagera in compensazione utilizzando modalità scomposte e inappropriate.

La società nel suo complesso, come il singolo, attraversa età differenti che chiamiamo ‘ere’; comportamenti che ora ci appaiono inappropriati, in un contesto differente non erano altro che sistemi di difesa proprio come quelli che si verificano in ogni singolo individuo. Come da lei affermato, il fare finta che pensieri e sentimenti di cui ora ci vergogniamo non siano mai esistiti non ne permette la comprensione né tantomeno l’elaborazione e di conseguenza quel perdono e quell’accettazione che sono indispensabili a un buon equilibrio psichico.

* psicologa e psicoterapeuta