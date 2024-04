Rinaldini da Legacoop: "Serve più innovazione": "Consumo zero di suolo"

Legacoop aveva annunciato la propria equidistanza dai candidati e dai due schieramenti. Parole che, in una prima fase, erano state intese come rivolte a Graziano Rinaldini, alfiere del centrosinistra già presidente del colosso Formula Servizi e vicepresidente di Legacoop Forlì-Cesena (prima che nascesse l’articolazione romagnola dell’associazione). Era seguito un incontro cordiale con il sindaco Gian Luca Zattini. Ieri, però, anche Rinaldini ha incontrato i vertici del movimento cooperativo da cui proviene.

Il comitato d’accoglienza è stato molto simile a quello che ricevette il suo competitor. A cominciare ovviamente dal presidente Paolo Lucchi, poi Luca Panzavolta (amministratore delegato di Cia-Conad), Antonella Conti e Massimiliano Mazzotti (rispettivamente presidente di Formula Servizi – dunque successore di Rinaldini – e direttore), Barbara Biserni (presidente di Formula Servizi alle Persone), Simona Benedetti (coordinatrice territoriale di Legacoop Romagna), Michele Gardella (presidente di Idrotermica Coop), Monica Fantini (presidente di Conscoop), Sergio Lorenzi (presidente di Cear), Massimo Gaspari e Giuliana Maltoni (presidente e vicepresidente di Unica Coop), Renata Mantovani (presidente della cooperativa Cad), Lisa Tormena (presidente di Sunset) e Umberto Orlati (presidente di Pubblifest). Curiosità: Orlati era coordinatore provinciale di Azione, ma non ha condiviso l’appoggio al centrodestra.

Nel concreto – secondo la nota diffusa dallo stesso Rinaldini – "si è parlato di infrastrutture e logistica di ambito romagnolo, sanità e sviluppo dei servizi socio-sanitari e educativi, nuova progettazione urbanistica, sostenibilità e coesione sociale, con una attenzione particolare ai giovani e alle fasce più deboli". Paolo Lucchi ha rilanciato l’attenzione sulle infrastrutture: "Aeroporti, fiere e sistema viario. Forlì ha la possibilità di diventare uno snodo logistico fondamentale anche grazie allo sviluppo del porto di Ravenna e alla zona logistica semplificata. Preoccupa invece la riduzione delle risorse per il sistema sanitario e per i servizi socio-sanitari". Il presidente ha chiesto alla nuova amministrazione "scelte più forti rispetto a quanto avvenuto negli ultimi anni". Chiedendo anche "una svolta nella pianificazione urbanistica, basata sulla riqualificazione degli immobili e sul consumo zero di territorio, salvaguardando l’edilizia residenziale sociale e lo sviluppo equilibrato delle aree commerciali". Il centro storico? Si sottolinea che "quartieri e frazioni meritano pari attenzione".

Rinaldini ha accolto le proposte. Auspica che "Forlì torni a essere centrale nel contesto romagnolo e recuperi il gap di innovazione che, come nel settore della digitalizzazione, la vede agli ultimi posti in regione". Questo la renderebbe attrattiva per imprese e "filiera collegata all’università". Cita la possibilità di "diventare il più grande hub solare della regione". Oltre alla necessità "prioritaria" di una "logistica integrata". Ancora: "Abbiamo bisogno di ricostruire l’identità della nostra città. Al centro del nostro programma ci sono le persone: dai giovani che non hanno più spazi in cui incontrarsi e confrontarsi, agli anziani che rappresentano il 40% della popolazione forlivese per i quali realizzeremo azioni di alfabetizzazione digitale. Vogliamo una città aperta e inclusiva".