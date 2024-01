Rinasce l’ex Bar della Posta. Arrivano un salone da barbiere e un’agenzia immobiliare

C’era una volta il Bar della Posta, per quasi 70 anni punto di riferimento per generazioni di forlivesi. Non un semplice bar, ma un salotto frequentato anche da personaggi che hanno fatto la storia della città, come sindaci e assessori. All’iconico locale è indissolubilmente legata la figura del compianto Ivano Benazzi, che vi era entrato come cameriere nel 1959 all’età di 13 anni e lo aveva successivamente preso in gestione. Nel 2020 un ormai anziano Benazzi giunse alla sofferta decisione di cedere il locale al quale aveva dedicato 60 anni della sua vita. La gestione fu presa in carico da Tommaso Tria, che si pose l’obiettivo di rilanciare la storica attività. Tuttavia, dopo solo un anno, sul locale calò definitivamente il sipario, complici le restrizioni dovute alla pandemia.

Ora, però, quelle stanze si apprestano a popolarsi di nuova vita, sotto una veste totalmente rinnovata. Stanno infatti per vedere la luce due nuove attività, che segneranno la riapertura dello spazio che fu del Bar della Posta. Una è Espande Network Immobiliare, agenzia attiva nel settore immobiliare, l’altra è Barber Casablanca di Mourad Khamlichi, un salone da barbiere. All’inaugurazione, andata in scena nella giornata di ieri, era presente il sindaco Gian Luca Zattini, che ha effettuato il consueto taglio del nastro. Grande entusiasmo è emerso dalle parole di Francesco Di Lella, amministratore di Espande Network Immobiliare: "Siamo stati accolti dal condominio in maniera straordinaria. La città di Forlì ha un centro storico magnifico, con un grande potenziale inespresso. Riteniamo che si debba investire nel centro, perché è il cuore pulsante della città".

Per ospitare la nuova attività i locali sono stati restaurati, ma si è deciso di mantenere la scala del vecchio bar, in segno di continuità con il passato illustre di questo spazio. Se, nel caso di Espande Network Immobiliare, l’apertura di un’agenzia a Forlì rappresenta solo l’ultima tappa di un percorso iniziato nel 1999, per i ragazzi di Barber Casablanca si tratta dell’inizio di un’avventura completamente nuova: "Questo è il nostro primo salone da barbiere, ma in futuro puntiamo ad aprirne altri. Fa un grande effetto, anche come stranieri, trovarsi nello spazio appartenuto a un bar così storico, che abbiamo frequentato come clienti per tanti anni".

Tra gli obiettivi di queste due nuove aperture c’è quello di rilanciare l’immagine di una zona che negli ultimi anni è stata associata principalmente a gravi casi di vandalismo e microcriminalità: "So che questa zona viene vista in maniera negativa – spiega Di Lella – ma noi vogliamo mandare un messaggio positivo". Dello stesso avviso i ragazzi di Barber Casablanca, che affermano: "Noi crediamo molto in questa zona e abbiamo deciso di investirci. Vogliamo portare del bene, qualcosa di nuovo che abbia un effetto positivo". Non è facile prevedere se questi progetti avranno successo oppure no, solo il tempo darà una risposta. Ciò che emerge con chiarezza è la volontà di impegnarsi per dare al centro storico di Forlì un futuro migliore, all’altezza della sua storia.