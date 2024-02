Rinasce l’ex Chalet: ecco ’Sughero’

di Matteo Bondi

Ci sono state persone che si sono trattenute fino a tarda notte per brindare insieme e scatenarsi al ritmo della musica suonata dai dj: tutti erano curiosi di vedere il nuovo allestimento di uno dei locali più cari ai forlimpopolesi, ovvero l’ex Oasi, poi diventato Chalet dei Giardini, che in questa nuova fase ha preso il nome di Sughero.

Il locale rinnovato si presenta fresco e dinamico ed è aperto da mattina a sera con una proposta assortita di colazioni, aperitivi e anche intrattenimento post cena, ma vuole essere anche un luogo di incontro rivolto a tutta la comunità in cui sarà possibile trascorrere tempo di qualità tra sport, cultura e associazionismo.

L’inaugurazione si è svolta lo scorso sabato attirando l’attenzione dei tanti forlimpopolesi affezionati al luogo. Il nuovo bar, con piccola ristorazione, è praticamente situato a pochi metri dal centro storico in via Alcide De Gasperi 1. A dare vita alla nuova attività è stata la società ‘Il Gelato snc’, risultata vincitrice lo scorso maggio del bando pubblicato dal Comune di Forlimpopoli per l’assegnazione dell’ex Chalet dei giardini e dell’area verde circostante.

Titolari della società sono i forlimpopolesi Nicolas Camerani, 31 anni, Michela Garavini, 44 anni, e il padre di Michela, Giorgio, di 77 anni. I tre insieme gestiscono anche l’Artusi Cafè in piazza Paolucci De Calboli. A tagliare il nastro la sindaca della città, Milena Garavini e Villiam Antonelli, presidente di Cna Area Colline forlivesi.

Tra i più interessanti punti di forza della struttura è l’ampia area verde esterna, nella quale, oltre a garantire il servizio di somministrazione, verrà inaugurato a breve anche un campo dove sarà possibile giocare il gioc del momento: il padel.

"Vogliamo diventare un punto di riferimento importante per la comunità di Forlimpopoli, garantendo oltre a proposte alimentari di qualità anche numerose occasioni di incontro e socializzazione – spiega Nicholas Camerani anche a nome dei suoi soci –. Promuoveremo eventi culturali in collaborazione con le associazioni locali, organizzeremo momenti ludici per giovani ma anche per i bambini e le famiglie. Il desiderio è che Sughero diventi un luogo che ciascuno possa sentire un po’ suo con la voglia di frequentarlo sapendo di poterci trovare sempre qualcosa di arricchente e stimolante".