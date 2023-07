Rinasce l’industria di via Balzella Fidia è tornata a produrre "E guardiamo convinti al futuro"

di Gianni Bonali

Lo stabilimento Fidia di via Balzella rinasce dopo la crisi. E’ stato illustrato ieri il percorso di rilancio del gruppo leader nella tecnologia del controllo numerico e dei sistemi integrati per il calcolo, la scansione e la fresatura di forme complesse, destinati ai mercati dall’automotive e persino del settore aerospaziale. Fra i clienti case prestigiose quali Audi, Ferrari, Honda, Jaguar, Volvo, Ford, Alenia, Boeing, Leonardo e General Electric. Si tratta, quindi, di una delle realtà imprenditoriali più innovative del territorio.

Il polo produttivo forlivese di Fidia fu inaugurato nel 2018 e, dopo un periodo di crisi che nel corso del 2020 l’aveva portata vicino alla chiusura, in regime di concordato, l’azienda si è rilanciata continuando fra l’altro a investire in ricerca e sviluppo. Oggi Fidia è quotata in Borsa. Con sede a San Mauro Torinese, ha filiali negli Stati Uniti, in Cina, Brasile, Francia, Germania e Spagna per un totale di 120 dipendenti – di cui una sessantina a Forlì e quasi altrettanti all’estero.

"Siamo entusiasti di presentare l’azienda durante questa nostra open house in città – spiega Luigi Maniglio, presidente esecutivo di Fidia spa –. Possiamo illustrare le soluzioni all’avanguardia che offriamo per soddisfare le esigenze dei clienti". Ieri e oggi i due giorni di open house allo stabilimento di via Balzella, con il personale di Fidia che accompagna i visitatori in un tour delle aree di produzione, dei laboratori e degli uffici. Vengono anche presentate quattro nuove macchine (nel dettaglio denominate Gantry DL 321) di ultima generazione, installate a Forlì, che offrono grande precisione e versatilità nella lavorazione di forme complesse. "Dopo un periodo di sfide e difficoltà – prosegue Maniglio –, abbiamo innescato il rilancio grazie a nuovi investitori e il mercato ci sta dando fiducia, con gli ordinativi in crescita".

Il presidente di Confindustria Romagna, Roberto Bozzi, fra i partecipanti alla prima giornata di ‘apertura’ dello stabilimento, parla di "rinascita per una realtà che ha scelto di puntare e di rimanere a Forlì, espandendo il proprio business". inoltre sottolinea, in quest’ambito, che "è nostra intenzione promuovere i giovani talenti e stiamo già lavorando al Festival dell’industria e dei valori che prenderà il via nel prossimo mese di settembre".

"Intendiamo coinvolgere le scuole del territorio – afferma a sua volta Augusto Mignani, general manager di Fidia – e due classi dell’Istituto Marconi visiteranno l’azienda nei prossimi giorni, con l’obiettivo di promuovere l’incontro tra giovani e impresa".

Il sindaco Gian Luca Zattini, presente con l’assessore comunale Paola Casara, rimarca come "parlare di ripresa a Forlì sia la cosa più bella che possiamo fare in questo periodo". Quello dato dal nuovo management di Fidia "è un segnale importante dopo il rischio della chiusura e il concordato". "Uno stimolo significativo quello di Fidia – precisa a sua volta l’assessore Paola Casara – da parte di un’azienda innovativa che promuove tutta la nostra area e la sua capacità produttiva, con la volontà e il desiderio ancora di crescere".