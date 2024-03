Rinascita creativa: "Salvata dall’alluvione, ho sentito il bisogno di illustrare il dramma"

L’8 marzo è una data simbolica che celebra la Giornata internazionale della donna ed è l’occasione per raccontare storie di donne speciali. Tra queste c’è Alessandra Bruni, 27enne forlivese, tatuatrice, modella e illustratrice che ha già collezionato collaborazioni autorevoli.

Bruni, com’è nata la passione per il disegno?

"L’amore per l’illustrazione è iniziato da piccolissima guardando i miei cugini più grandi fare i compiti. In casa dei miei genitori ci sono ancora delle mie ‘opere d’arte’ scarabocchiate sui libri di cucina; per me è un gesto naturale come mangiare o respirare. Nonostante questa propensione innata il mio percorso di studi non è stato lineare".

Cioè?

"Ho fatto il liceo linguistico e durante l’adolescenza ho iniziato a lavorare come modella, attività che porto avanti ancora oggi. Finite le scuole ho iniziato la facoltà di Antropologia culturale e a lavorare in uno studio di tatuaggi, ma con l’arrivo della pandemia ho sospeso entrambi. Durante il Covid ho iniziato a creare illustrazioni che poi sono andate virali online, ma la fama sui social è una bolla di sapone se non si studia. Quindi mi sono iscritta al Mimaster di Milano, corso per illustratori, e da lì ho avuto grandi soddisfazioni".

Il master è stato il tuo trampolino di lancio?

"Alcuni miei lavori sono stati selezionati per essere pubblicati aprendomi la strada a diverse collaborazioni: ho curato la copertina del libro ‘Dove non esistono gli addii’ edito da Mondadori, ho eseguito diverse illustrazioni per il New York Times e per il magazine tedesco Biss; per l’Espresso, Internazionale, Frizzifrizzi e alcune aziende come Foscarini".

Progetti futuri?

"Sto curando una collana di copertine per una nota casa editrice italiana. Sto lavorando anche con realtà locali come Casa Artusi e conil gruppo giovanile Yepp abbiamo organizzato, il 17 marzo alla Fabbrica delle candele, un corso che utilizzerà l’arte per delineare la Forlì che i cittadini sognano. Questo progetto lo abbiamo proposto anche al carcere cittadino, siamo in attesa delle autorizzazioni finali".

Dopo l’alluvione del maggio scorso la città ha cambiato alcuni suoi tratti, come ha vissuto questa trasformazione?

"Sono stata colpita in prima persona perché la casa in cui vivevo a Villanova è stata investita dalla furia dell’acqua proveniente da un piccolo affluente del Montone, che con il passare delle ore è diventato enorme. Non avevamo elettricità quindi non riuscivamo a ricaricare i telefoni e a capire cosa stesse succedendo. Durante la notte l’acqua è arrivata nelle scale, ogni ora il livello saliva sempre di più e la mattina dopo i volontari mi hanno aiutato a mettermi in salvo: la corrente ancora era potentissima e l’acqua mi arrivava alla vita. Se non ci fossero stati loro non ce l’avrei fatta".

Cosa le ha lasciato l’esperienza dell’alluvione?

"Appena sono stata al sicuro ho sentito l’urgenza di disegnare e di comunicare quello che era successo: così, ho creato due illustrazioni che ho donato per raccogliere fondi per la ricostruzione della città. Riguardando, con i vicini di casa, un video fatto con il cellulare in quei giorni si è creata una sorta di sinestesia: le immagini scorrevano sullo schermo e tutti sentivamo ancora quell’odore acre del fango che ha aleggiato nell’aria per mesi in alcune zone della città".